陽明山保變住6-5籌備會被解散 北市府：必須重新申請

陽明山保護區變更住宅區（保變住）6-6開發案，遇環評程序卡關，住6-5案另向北市府申請成立重劃會，但籌備會未在期限內向市府申請核准成立重劃會，被北市府依規定予以解散。對此，北市地政局長陳信良指出，必須重新來申請；反對住戶憂開發商捲土重來，彼此提醒現在不能掉以輕心。

市府指出，該籌備會經2022年9月19日提出申請成立，市府隔年1月9日核定在案。獎勵辦法規定「籌備會未於核准成立之日起6個月內申請核准成立重劃會者，直轄市或縣（市）主管機關得解散之……籌備會因故未能於前項期限內申請核准成立重劃會者，得敘明理由向主管機關申請展期，每次不得逾2個月，並以2次為限。」

市府表示，該籌備會為申請核准成立重劃會一事，去年6月26日、8月21日申請展延申請期限，市府依規定同意展期共4個月。籌備會雖依限於去年11月8日向市府申請成立重劃會，因申請案未能於期限內完全補正，市府今年2月5日駁回。

市府說，因申請成立重劃會的期限是去年11月8日，依獎勵辦法規定，無不可歸責於籌備會的事由而應予扣除的遲誤期間，因此該籌備會已不得再重新提出申請。由於未能於期限內向市府申請核准成立重劃會，市府依規定予以解散；籌備會可於行政處分書送達隔天起30天內向市府遞送訴願書。

地政局長陳信良說，保變住的重劃開發上，從過去這20年來的經驗上可看到，無論在環評、都市計畫、坡地開發審查上，都有一定的困難度，原則上只要來申請，北市府無法拒絕，但市府相關的態度，都有提醒，其他就按循程序來。

陳信良指出，這次退回的是成立重劃會的程序，應依相關規定辦理。但未來只要成立重劃會的程序，包括代表人、會議紀錄等都有效力，都可以再來申請。

保變住6-5公館里反對住戶直呼聽聞這個好消息相當高興，許多反對住戶一直歡呼，同時憂心對方會不會就此死心，重新送件繼續推動開發，他相信在地反對力量大，會持續守護陽明山這片淨土，「最好不要開發下去。」另名住戶分享「這是新年最快樂的事」，但因害怕開發商可能捲土重來，反對住戶彼此提醒現在還不能掉以輕心。

自辦市地重劃進入實質開發前有三階段，第一階段成立籌備會，須取得所有權人及其所有土地面積超過全區30%以上同意；第二階段成立重劃會，須徵得所有權人及其所有土地面積超過全區50％以上同意；第三階段為申請核准實施市地重畫，市地重劃計畫草案亦須徵得區內地主及其土地面積過半數同意。