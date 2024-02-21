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坐火車遊平溪 新北市圖辦導覽

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北市立圖書館平溪分館與台鐵管理局合作，在2月22日、23日利用台鐵從平溪支線火車4714車次，舉辦「坐火車踅平溪、畫天燈慶元宵」。圖／新北市立圖書館提供
新北市立圖書館平溪分館與台鐵管理局合作，在2月22日、23日利用台鐵從平溪支線火車4714車次，舉辦「坐火車踅平溪、畫天燈慶元宵」。圖／新北市立圖書館提供

元宵節將至，新北市立圖書館平溪分館與台鐵管理局合作，2月22日、23日利用台鐵從平溪支線火車4714車次，推出「坐火車踅平溪、畫天燈慶元宵」，沿途導覽9站歷史人文，並準備好書送給旅客，鼓勵深入體驗平溪線鐵道風光。

新北市立圖書館長王錦華說，每年平溪天燈節吸引大量人潮，但除了放天燈，山城平溪還有多元的自然生態、迷人的鐵道風光，及耐人尋味的歷史人文。平溪線是一條有故事的觀光鐵道，每一站都有不同故事，為讓遊人更深刻感受獨特文化，平溪分館與台鐵合作，於元宵前推出「坐火車踅平溪、畫天燈慶元宵」，邀請在地文史工作者，從瑞芳出發，沿途導覽猴硐、三貂嶺、大華、十分、望古、嶺腳、平溪、菁桐9站歷史人文。

平溪分館指出，「坐火車踅平溪、畫天燈慶元宵」2月22日、23日於台鐵平溪支線火車4714車次（瑞芳－菁桐）最後一節車廂舉辦，上午8時30分於瑞芳站第3月台集合，民眾可自由參加，全程參與的民眾可享有免費的彩繪天燈DIY。元宵節當天，到平溪分館借書或申辦借閱證，可免費參加元宵轉印體驗，打造獨一無二的專屬杯子、T恤與提袋。

元宵節 天燈 平溪

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