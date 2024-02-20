龍年新北小提燈出爐 貢寮公所、廟宇免費領取

今年新北小提燈設計造型為傳統文化的神龍頭燈，氣勢非凡，加上小朋友最喜歡的西方翼手龍及霸王龍，可以獨立成為個別的小燈，也可以組合成充滿動感及創意玩法的小提燈，更象徵新北是一個豐富多元、活力充沛的幸福城市。

貢寮區區長柯建輝表示，玩法可以頭戴、穿戴、提拿及擺飾等多種玩法，亦可舉火把式的舉起小提燈，光源可以從手機燈光、手電筒、回收往年的小提燈燈具、智慧手錶，或利用行動電源發光的LED燈具等環保的發光方式。

區長柯建輝表示，貢寮區龍年小提燈發放時間為，2月23日(五)16時至19時，地點於貢寮區公所2樓大廳，2月24日(六)9時至16時於貢寮區公所2樓，東興宮及仁和宮兩大廟宇發放，各場次數量有限，請民眾多加把握。