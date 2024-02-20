國標舞亞巡賽台北站首創VR體驗 近千名選手爭冠

國內最高等級的國標舞亞巡賽台北站將在28日登場，主辦單位介紹，今年不僅吸引來自32國、近千名選手，還首度引進VR技術，讓觀眾更貼近舞者。

國標舞亞洲巡迴賽分別為日本東京、台灣台北、韓國首爾及中國上海4站，其中台北站將在28日登場，由台北市體育局及中華民國國際運動舞蹈發展協會共同主辦，今年首度移師台北和平籃球館。

台北市體育局全民運動科長黃力卉今天在賽前記者會致詞表示，此次賽事吸引來自32個國家、近千名選手共襄盛舉，不僅讓市民能就近參與這場最高等級的舞蹈運動賽事，也讓台北與世界接軌。

中華民國國際運動舞蹈發展協會理事長劉順益介紹，今年除了在不同場館辦理賽事，更響應ESG概念，所有拍照背板、評審聘書、指示牌等都是以可回收的瓦楞紙製作。

此外，賽事邀請獲得威尼斯影展「最佳體驗大獎」的Funique VR Studio團隊，以 VR（虛擬實境）方式為賽事製作全紀錄，並開放現場民眾體驗。

Funique VR Studio董事長鄭卜元說， 當天將在賽場周邊架設攝影機，同時將雙眼立體訊號接到VR眼鏡、YouTube VR及裸視3D等不同載具上，讓觀眾貼近舞者，感受電影院般的視覺效果。

賽事主辦單位表示，國標舞亞巡賽台北站總獎金近新台幣300萬元，吸引各地頂尖好手角逐爭霸，屆時摩登舞及拉丁舞世界前24強選手將齊聚台北，邀請民眾購票入場，以行動支持台灣隊。