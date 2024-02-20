汐東線改3月8日開標 議員催趕快做

捷運汐東線因時任台北市長柯文哲反對民生汐止線而分拆，新北市長侯友宜認為「台北不做的我們先做」，因而先由新北市府獨力推動汐東線。新北市捷運局長李政安昨說，汐東線標案因採購處評估回覆廠商意見還要一些時日，把開標日從今天延到3月8日。議員認為，汐東線可紓解新北汐止和台北內湖交通，一定要抓緊期程，加速施做。

汐東線總長5.56公里，新北轄內4.75公里，北市0.81公里，全線設置6座車站，並採LRRT中運量自動駕駛系統。SB10站與北市文湖線串聯；SB15樟樹灣站至汐止公所站與基隆捷運共線、共站、共用社后機廠，可與台鐵汐科站銜接轉乘。

李政安說，當初汐止區公所至台北大稻埕的汐民線，全路段可行性研究同時通過，但因柯文哲認為非優先推動路段，2020年四首長會議中拆分為汐東線、民汐線，汐東線由新北先行推動。

汐東線去年10月23日公告上網，原訂今天開標，但因業者針對標案提出意見，市府酌予修正，加上鐵道局建議修改軌道機電國產化評分項目，屬於重大變更，依採購法需延長標案期限，已延至3月8日開標。

新北市議員白珮茹說，人力、物價一直漲，交通壓力愈來愈大，汐東線一定要壓縮期程「順順做、趕快走」，新北市府要負擔200多億元，要抓緊腳步，因為很快又要選舉了，不要拖到選舉前再動工，免得又被民眾誤會「有夠騙」，尤其汐止社后地區車流量愈來愈大，施工會愈來愈困難，加上物價波動和工資調漲，汐東線工程不能再等，要趕快標出去趕快做。