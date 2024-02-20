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坪林尾橋修復3月動工 串連3橋水岸觀光廊帶
新北市坪林區坪林尾橋有百年歷史，屬市定古蹟，近年愈見殘破腐蝕，讓在地人不捨，坪林區公所爭取經費修復，已於上月發包、預計3月動工，要將舊橋、新橋、拱橋三橋串連打造水岸觀光廊帶。民代認為，工程重新打造坪林門面，要推觀光也要有配套，將爭取更多停車空間。
坪林尾橋有114年歷史，過去是台北及宜蘭之間往來要道，新的坪林拱橋通車後，坪林尾橋功成身退，現在僅供行人及機車使用，老一輩在地人還是習慣走坪林尾橋，年久失修情況下，出現混凝土剝落以及鋼材結構鏽蝕問題，恐在通行時產生危險。
區公所工務課長洪志忠說明，坪林尾橋2008年公告為市（縣）定古蹟，2019年向文化局提修復再利用計畫，隔年向中央文資局申請設計補助，2022年審查完成並於去年爭取工程補助，最後獲1000多萬補助。
市議員陳永福認為，坪林尾橋是文化資產，為坪林門面加分，當地缺乏可停遊覽車空間，應持續完善規畫。
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