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民生汐止線重啟 新北市議員促汐東線能做快做、分進合擊

聯合報／ 記者葉德正邱瑞杰／新北即時報導
台北市捷運局今晚在捷運行政大樓舉行首場「民生汐止線台北市段綜合規畫公聽會」，不少居民、民代關心並發言。記者鍾維軒／攝影
台北市捷運局今晚在捷運行政大樓舉行首場「民生汐止線台北市段綜合規畫公聽會」，不少居民、民代關心並發言。記者鍾維軒／攝影

新北市捷運局長李政安今天表示，汐東捷運工程標案因採購處評估回覆廠商意見還要一些時日，所以把開標日期從2月下旬延到3月8日，逐步推動。新北市議員白珮茹說，人力、物價一直漲，交通壓力越來越大，汐東線建設一定要抓緊腳步，壓縮期程，「順順做、趕快走」。

李政安說，當初汐止區公所至台北大稻埕的汐止民生線，全路段可行性研究是一起通過，但因前台北市長柯文哲認為非優先推動路段，才在2020年四首長會議中，拆分為汐東線、民汐線，汐東線先行推動。

汐東線總長5.56公里，新北轄內4.75公里，北市0.81公里，全線設置6座車站，並採LRRT中運量自動駕駛系統。樟樹灣站至汐止公所站與基隆捷運共線、共站、共用社后機廠，可與台鐵汐科站銜接轉乘。

台北捷運局事隔11年後，今晚起再舉辦3場民生汐止線公聽會，汐東線進度也受關注。李政安說，汐東線去年10月23日公告上網，原訂今年2月20日決標，但因業者針對標案提出意見，市府酌予修正，加上鐵道局建議修改軌道機電國產化評分項目，屬於重大變更，依採購法需要延長標案期限，目前已延至3月8日決標。

白珮茹認為，汐東線是新北市長侯友宜有魄力，因為市府要負擔200多億元。市府一定要抓緊腳步，因為很快又要選舉了，不要拖到選舉前再動工，免得又被民眾誤會說「有夠騙」。捷運局評估聯開土地取得可能要等到明年中，未來務必盡量壓縮期程，能做的趕快做。

白珮茹說，社后地區車流量越來越大，施工會越來越困難，加上物價波動和工資調漲，汐東線工程不能再等，要趕快標出去、趕快做，並與民汐線分進合擊，最後連成路網，嘉惠大台北地區民眾和所有遊客。

基隆捷運 汐東線

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