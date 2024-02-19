板橋第二國民運動中心3月動工 新北這3區也將有第2座

新北市板橋區人口數多達55萬人，唯一一座國民運動中心經常人滿為患，新北市府規畫在光復高中打造第二座國民運動中心，預計3月動工，2026年完工。新北市體育局說，接下來新莊、中和與三重也都規畫打造該區第二座國民運動中心；蘆洲湧蓮寺公益大樓具備國民運動中心規模，也是該區第二座國民運動中心，因是民間捐贈，已在去年動工。

新北市體育局指出，板橋區第一座國民運動中心位於板橋西區，因該場館運動設施在尖峰時段供不應求，為引進民間資源提供民眾優質舒適運動休閒環境，並考量運動資源分配均衡性，選定光復高中校地興建板橋第二國民運動中心，以符地方民意及學校體育教學需求。

體育局長洪玉玲指出，該案基地面積約6700平方公尺，規畫興建地上6層、地下1層建築物，包含游泳池、健身房、韻律教室、飛輪教室、綜合球場、羽球場等核心運動設施及停車場等附屬設施，並以自由車訓練室為特色項目。

體育局說，全案2021年6月完成選址，2023年6月統包工程完成發包，目前正辦理建管開工前置作業，預計今年3月開工，2026年底完工，全案經費由市府全額編列支應，總工程經費為12億6306萬6000元整。

全民運動風氣愈來愈盛，新北雖然已有16座國民運動中心，仍不敷使用，洪玉玲表示，目前市府規畫在新莊打造第二座國民運動中心，地點位於光華國小的丹鳳文高一用地，因涉及都市計畫變更，將待地政局完成查估後，把土地交給體育局後，就會馬上發包，已在籌備前置作業，與地政局同步作業，確保取得土地後，馬上發包動工。

中和也確定會有第二座國民運動中心，原鎖定秀朗北側重劃區一塊土地，但基地面積過小不符需求，另漳和體育館原本要重蓋，也有考慮與此體育館共構，除提供教學使用，也能開放居民使用，但還在討論，洪玉玲說，目前朝共構、公園用地多目標使用兩個方向去尋找土地，只要符合需求，就會啟動。

而三重第二座國民運動中心，市府確定地點會在三重果菜市場，配合周邊都更案規畫，期程會跟著都更案件期程一併推動。

國民黨新北市議員周勝考指出，新北市雖然全力打造國民運動中心，但民眾需求更勝於供給量，板橋對第二座國民運動中心相當期待，他認為，運動中心在民眾最常使用的運動項目如泳池等都要全力滿足，另在給地方居民優惠，也要盡力提供，地方建設不該以營利為主要目的，且建築品質更該兼顧。