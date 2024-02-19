快訊

電腦SSD固態硬碟已經完全取代HDD傳統硬碟？網指這理由當然選它

北市仁愛敦南巷口未停車再開被罰2400 他分局前唱跳怒嗆科技執法

籃球／亞男籃資格賽台北票價砲轟比經典賽還貴 網：被當盤子

2烏龜馬路散步 民眾憂遭車撞通報消防員 驚是瀕危保育類「柴棺龜」

中央社／ 新北19日電
有民眾日前行經新北市石門區經過淡金公路旁停車時，驚見2隻烏龜結伴在馬路上爬行，通報消防員救援並送動保處野放，新北市動保處今天發布新聞稿指出，經動物之家獸醫師辨識，確認烏龜是瀕危物種的一級保育類柴棺龜。圖／聯合報系資料照
有民眾日前行經新北市石門區經過淡金公路旁停車時，驚見2隻烏龜結伴在馬路上爬行，通報消防員救援並送動保處野放，新北市動保處今天發布新聞稿指出，經動物之家獸醫師辨識，確認烏龜是瀕危物種的一級保育類柴棺龜。圖／聯合報系資料照

有民眾日前行經新北市石門區經過淡金公路旁停車時，驚見2隻烏龜結伴在馬路上爬行，為避免烏龜遭車輛不慎輾壓造成受傷或死亡，通報消防員救援並送動保處野放。

新北市動保處今天發布新聞稿指出，消防員獲報到場救援這隻烏龜後，先送到三芝動物之家，經動物之家獸醫師謝弘斌辨識，確認烏龜是瀕危物種的一級保育類柴棺龜。

動保處表示，經檢查，這兩隻柴棺龜的身體並無大礙，經過動保員照料，給予充足休息後，已將牠們放回大自然的棲地。

謝弘斌表示，台灣本島共有4種原生龜，分別為斑龜、中華鱉、食蛇龜及柴棺龜，其中以斑龜較為常見。新北市北海岸地區背山面海，自然生態資源豐富，淺山丘陵及河岸濕地等都是柴棺龜最佳繁殖環境。

謝弘斌說，陸生烏龜行動緩慢，在馬路上很容易被車輛撞到，動保處112年度接獲民眾通報烏龜救援案件高達182件，他提醒民眾開車在路上看到烏龜時，一定要減速或停車讓烏龜安全通過或將烏龜移至路旁樹叢中，如發現烏龜已受傷，可通知動保處救援並帶回醫療。

烏龜 獸醫師

延伸閱讀

家暴案釀警匪槍戰！美2警1消防員中彈殉職、1人受傷 7童平安獲救

39隻犬貓遇祝融慘死…動保處勘驗台中火警民宅：非繁殖場未違法

中市龍井火警燒死逾30隻犬貓 動保處將調查有無違法

台南鹽水民宅除夕火警 2住戶一度受困 消防員架梯助成功逃生

相關新聞

北市6.6萬長者健檢不用錢！22日登記起跑 新增骨密度檢查套餐

台北市已邁入超高齡城市，衛生局為妥善照顧長者需求，針對每年皆有提供老人健檢項目，今年重新規劃，除免費名額擴增至6.6萬人...

2烏龜馬路散步 民眾憂遭車撞通報消防員 驚是瀕危保育類「柴棺龜」

有民眾日前行經新北市石門區經過淡金公路旁停車時，驚見2隻烏龜結伴在馬路上爬行，為避免烏龜遭車輛不慎輾壓造成受傷或死亡，通...

新北燈會開幕3天 累計參觀人次達56萬

2024新北燈會2月16日點燈後，吸引大批民眾前往參觀，其中高達12米龍宮青龍主燈的展演秀更成為打卡熱點，另外表演、踩街...

新北市勞工局長陳瑞嘉慰勞客運駕駛員

新北市勞工局長陳瑞嘉上午前往大都會客運中和站，慰勞春節期間堅守崗位、默默辛苦工作的勞工朋友，不僅發放市長「吉龍舞春」福袋...

北市免費老人健檢22日起兩階段登記 3套餐供選擇

為營造長者友善環境，台北市衛生局今年重新規劃老人健檢項目，除免費名額擴增至6.6萬人，還增加骨密度檢查套餐供長者3者擇一...

新北校園通APP繳學雜費 悠遊付最高回饋6%再抽iPhone15

開學季到來，新北教育局與悠遊付再度合作，2月26日起繳納學雜費最高6%回饋，再抽iPhone15共10名，讓新北家長們繳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。