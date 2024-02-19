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同秀神明祈福燈 台北台南較勁
台北燈節作品「眾神保庇（龍）平安」被酸像提前過中元普度，掀起話題，台北市長蔣萬安前天到燈區前打卡，媒體昨問「會不會覺得華國美學很深奧？」蔣表示，原創者也有另一組燈在台南的台灣燈會展出，不能說在台北是「華國美學」，在台南就是「本土特色」，花燈爭奇鬥豔也飄出較勁味。
對此，南市府指出，「台灣奇案—陳守娘」為參賽作品，已在台灣燈會台南高鐵燈區的競賽燈區組裝完成，正等候選評，「台南的文化、歷史、民間傳說，都是我們的文化財」、「歡迎蔣市長有空到台南來自拍」。
南市府也表示，觀旅局先前推過「最強女鬼散步導覽路線」備受歡迎，創作者以陳守娘為主題設計花燈參賽，有助於以正面樂觀角度看待民間傳說，藉此讓更多人認識台南文化。
台北燈節作品「眾神保庇（龍）平安」引發網友熱議，也帶起一股花燈戰南北話題，蔣萬安前天到燈區前拍照打卡，試圖借力使力化解危機。蔣也說，面對爭議，就到現場走走釐清事實，透過「直球對決」，把外界批評化作成邀請。
蔣萬安昨出席市府共識營時受訪表示，原創者想表達中南部民間信仰方式，另一款同樣風格的燈組也在台灣燈會展出，不能說在台北是「華國美學」，在台南就是「本土特色」，作品代表原創者發想，北市府願意接受，這也象徵台北市是多元、創新、開放且包容的城市。
創作者先泰工藝社臉書發文表示，「這不是禍，終乃福兮也」，因各界正反評論及指教，讓這座花燈瞬間暴紅，還透露接到很多禮儀公司想合作，但業務繁多實在忙不過來。
先泰工藝社周姓師傅說，希望民眾能到現場觀看，就是對創作者最大鼓勵，若能因此增加民眾觀看意願，對台灣傳統文化有更進一步認識，也是對創作者肯定。
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