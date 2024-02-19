搶演唱會商機 新北擬開放體育場館

疫情過後，台北、高雄擁抱演唱會經濟，新北因萬人以上場地無法舉辦演唱會，未能趕上這波熱潮，讓地方直呼可惜。為搶攻人潮、錢潮，新北市府研擬修訂新北體育場館管理要點，最快今年中開放板橋第一運動場、新莊體育館也能舉辦演唱會等藝文展演，滿足體育、藝文以及娛樂等多功能需求，更解決新北展演場地不足困境。

演唱會商機可觀，能帶動住宿、商家等消費，新北因萬人以上體育場館因為管理要點規定無法辦演唱會，難以發展演唱會經濟。

新北板橋第二運動場建物逾40年，建物老舊難以再利用，市府規畫改建為可容納萬人的「新北小巨蛋」，15日招商文件上網公開展覽，徵求各界意見，預計3月會公告招商，新場館除可滿足籃球、排球、羽球、網球、五人制足球及技擊類運動，也借鏡北市大巨蛋營運經驗，引入商業設施，兼顧體育產業與藝文場地。

不過距新北小巨蛋完工仍要一段時間，新北市府正研擬開放板橋第一運動場、新莊體育館等，也可以作為藝文展演場地。

目前板一、新莊體育館在新北管理要點中，以體育賽事為主，板一運動場曾辦過演場會，因體育協會與周邊居民有不同意見，2013年市府經多方討論，修正管理要點「板橋第一運動場不得辦理演唱會、造勢等活動」，不再出借板橋體育場供演唱會、選舉造勢活動，減少場地遭破壞風險。

新北市體育局長洪玉玲表示，隨著時代演進，演唱會帶來的經濟與觀光效益不容小覷，板一周邊有台鐵、高鐵與捷運共構，交通便利性高，市府已展開檢討。

板一、板二每年辦運動賽事的場地收入一年各約1600萬元，板橋第一運動場可容納3萬至3萬5000人，新莊體育館約7000人，體育局啟動體育場館要點修正作業，最快今年中能完成，並開放申請，提高場館利用率及多元性，增加場地收益，也有助於新北的國際能見度。

市議員黃淑君表示，板一運動場是國際認證的場地，跑道等設備維護困難，如何兼顧各方的用途，體育局要有明確配套。市議員周勝考認為，板一、板二周邊交通便利，應盡速開放供演唱會、演講等多元使用，創造多贏。