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估淡江大橋通車停車需求增 交局建停車場明起免費停車

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北交通局闢建沙崙段平面停車場140格汽車位，明日中午起開放免費停車，3月1日起收費營運。圖／新北交通局提供
新北交通局闢建沙崙段平面停車場140格汽車位，明日中午起開放免費停車，3月1日起收費營運。圖／新北交通局提供

地方居民引頸期待的淡江大橋，2025年底將完工通車，預估淡水端有大量停車需求。新北交通局先闢建沙崙段平面停車場140格汽車位，明日中午起開放免費停車，3月1日起收費營運。議員鄭宇恩說，平面停車場有望緩解沙崙路路幅拓寬，壓縮停車空間，但地方居民更盼停車場立體化，擴大土地使用效益。

交通局停車管理科長蔡柏坤說，沙崙段停車場位於淡水區沙崙路、淡海路交叉口，原為淡水違規拖吊場，拖吊場搬遷後，為因應未來淡江大橋完工後，往返淡水、八里的停車需求增加，交通局將原址闢建為停車場，並委由專業停車場經營，以有效利用土地。業者導入智慧停管設備，採用車牌辨識系統、悠遊卡感應支付、設置24小時全天候監控管理。

蔡柏坤說，淡水區沙崙段停車場有140格汽車停車位、汽車月票98格。明日中午起開放免費停車，3月1日起正式收費營運，臨停每小時30元、優惠月票2000元，停車場月票登記已公告於交通局網站。

鄭宇恩說，爭取淡水拖吊場遷移改為平面停車場歷經6年，終於在今年2月底試營運、3月正式營運，有望緩解沙崙路路幅拓寬壓縮的停車問題。不過目前停車場周邊包含公車站名稱仍是淡水拖吊場，恐誤導民眾、周邊人行道的無障礙動線也還有改善空間，將督促市府持續完善週邊配套。

鄭宇恩也提到，不少民眾期待停車場立體化，將督促相關單位持續觀察停車、各項公共設施的需求，推動停車場立體化及多目標使用，擴大市有土地使用效益，完善周邊生活機能。

停車場 淡水 淡江大橋

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