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開工掃除誤丟財物案例增 新北清潔隊員協助守財

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北高工學生開學資源回收，誤將皮夾一起回收。圖／新北市環保局提供
新北高工學生開學資源回收，誤將皮夾一起回收。圖／新北市環保局提供

年節已過，民眾開工、開學大掃除，卻有人誤丟財物，新北市環保局表示，年節前後接獲數起民眾誤將現金和物品丟棄的案件，如新北高工一名同學16日誤將皮夾連同紙類回收，清潔隊出動10人翻找30分鐘成功找回；當天新莊也有一名婦人誤將價值16800元的包裹丟入資收車，透過里長聯繫清潔隊，最後花20分鐘順利尋回，感謝清潔隊除了替大家解決垃圾問題，也為他們守住寶貴財物。

新北環保局表示，一位新北高工陳姓學生做紙類回收時不慎將皮夾一同「回收」，發現後透過學校老師緊急聯繫土城清潔隊，區隊先將資收物載運回場，經10名隊員一番努力持續翻找30分鐘終於尋獲；17日早上已聯絡該學校教務處來回收場認領。

該位同學表示，錢包裡面有現金1000元，還有信用卡及悠遊卡，雖然價值不高，但很高興能夠找回來，他非常感恩，也一定要親自向隊員說謝謝。

新莊清潔隊垃圾車16日晚間行經順泰街49號至43號巷口，一名婦人誤將裝有價值16800元鞋墊的包裹丟入資收車，婦人發現後緊急致電當地立功里陳易澤里長，之後通知清潔隊資收班班長召回車輛回場，最後協助婦人順利找回包裹。

環保局也說，過年前也有接到許多民眾表示大掃除誤丟財物，如6日五股區隊協助一位江小姐尋找現金一萬二，她原本將現金放在圍裙內，後來打包垃圾時將圍裙一起丟掉，但現金仍放在圍裙內忘了取出；且該民眾報案時還一度記錯路線，隊員幫忙找了兩台垃圾車花1小時才順利找到，所幸在垃圾車前往八里焚化廠傾倒前就物歸原主。

過年間中和清潔隊也有數起民眾將現金隨著資收物一起回收的情形，但民眾到了資收場看到資收物堆疊如山，認為不可能找到即放棄尋找。環保局提醒民眾，平常丟棄垃圾或回收前應先仔細檢查有無存放金錢或個人物品，誤丟案件發生時，清潔隊收到通知一定會盡力協助民眾，但若錯過黃金時間，連同垃圾一同焚燒，恐怕清潔隊也無法「即刻救援」。

新北高工學生開學資源回收，誤將皮夾一起回收，感謝清潔隊員協助找回。圖／新北市環保局提供
新北高工學生開學資源回收，誤將皮夾一起回收，感謝清潔隊員協助找回。圖／新北市環保局提供

垃圾車 大掃除

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