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北市敬老卡搭台鐵 起訖站擬放寬

聯合報／ 記者邱書昱張曼蘋／連線報導
新北市去年擴大敬老卡可搭乘台鐵列車，北市如今也打算跟進。圖／本報資料照片
新北市去年擴大敬老卡可搭乘台鐵列車，北市如今也打算跟進。圖／本報資料照片

台北市敬老卡使用範圍囊括大眾運輸及公有場館等，但搭台鐵時，起、訖站點必須於台北市境內，否則跨境轉乘得自掏腰包，反觀新北敬老卡起訖站其中一站為北北基內任一車站，就可扣點，台北市議員促跟進，北市社會局表示，目前已請台鐵報價，預計放寬到北北基桃宜。

新北敬老卡可搭北北基市區公車、雙北捷運，但因平溪、雙溪、貢寮等偏鄉地區只有火車，因此去年7月擴大使用範圍至台鐵，希望鼓勵更多長者出門活動，北北基總計35個車站可使用。去年7月至12月敬老卡搭乘台鐵共163萬4771人次，每月平均約27萬2462人次。

新北社會局副局長許秀能說，新北65歲以上長輩有70萬多人，持有敬老卡約58萬人；身心障礙者有17萬多人，持有愛心卡約11萬人，開放台鐵列車，估計市府一年約需增加6千萬元，另今年1月開始已開放搭乘機場捷運線，以方便機場捷運行經三重、新莊、泰山、林口等人口密集處，提供多元交通工具的選擇。

北市議員詹為元表示，其他縣市條件寬鬆，建議市府研議調整，北市敬老卡搭台鐵受限於上下站必須要在台北市境內，例如在松山站出發，若要前往新北市十分站，需要到新北市的站點轉乘，導致第一段扣除敬老卡點數，第二段轉乘得自行付費，然而，新北市敬老卡卻能在北北基任一站點上下車；南投、台東甚至沒有限制。

詹為元指出，以北北基桃月票計算，以一個月22天工作日往返松山站到桃園站，費用為1200元，但利用敬老卡計算為1804元，再扣除每個月480點敬老點數，費用是1324元，竟然比月票還貴。

75歲張姓市民說，以往喜歡開車到新北市、桃園市等地找老友，有鑒於高齡駕駛定期換照，生日過後決定改搭大眾運輸，持台北市敬老卡在非台北市站點轉乘就無法扣點，每個月都會剩餘點數，確實滿可惜。

台北市社會局表示，目前會請台鐵針對系統、人力等報價，會朝向放寬起訖站點為北北基桃宜，同時也與客運業者溝通，調整刷卡系統方式。不過，針對敬老卡是否與北北基桃月票一致，社會局表示，敬老卡主要是鼓勵長輩出門，和通勤月票使用目不同，因此會有差異。

台鐵 機場捷運

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