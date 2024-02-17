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逛台北燈節闖奈何橋？「眾神花燈」挨批大型靈堂 設計者親回應

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逛燈節以為來到奈何橋…「眾神花燈」挨批大型靈堂 設計者親揭創作緣由

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市觀傳局說明，此件作品「眾神保庇（龍）平安」是台北燈節全國各級學校花燈競賽社會大專組的燈組。圖／林姓網友提供
台北市觀傳局說明，此件作品「眾神保庇（龍）平安」是台北燈節全國各級學校花燈競賽社會大專組的燈組。圖／林姓網友提供

2024台北燈節「龍躍光城」在西區登場，展區橫跨捷運西門站至北門站，今天傍晚正式開展。但有民眾最近賞燈發現一組打燈後的眾神肖像花燈，直呼嚇死，還有人以為是大型靈堂，引發熱議。作者周師傅說，身為創作者就怕沒人看，不管正負評價都是認同，也透露該作品原本要在「2024台灣燈會台南」展示。

林姓民眾昨天在臉書發文學弟分享的台北燈節現場多張照片，可以看到眾神肖像一字排開，加上燈光效果，他指出原本好好的吉祥如意，搞得像是古羊如花。不少網友直言，「這是元宵節還是清明節」、「這也太恐怖了吧！十八層地獄那種嗎」、「大型靈堂」、「我以為來到奈何橋了」等語。

此件作品「眾神保庇（龍）平安」是台北燈節全國各級學校花燈競賽社會大專組的燈組，以龍年祈福為概念，結合眾神保庇的元素，設計出一套擬人化神明造型的花燈，共有13個花燈物件，包含媽祖、月下老人、財神爺、三太子、觀世音菩薩、釋迦牟尼佛及敦煌飛天的仙女人物。眾神保庇（龍）平安富含諧音龍平安的吉祥寓意。

作者先泰工藝社周師傅分享，「眾神保庇（龍）平安」是以傳統藝閣花車來發想，此在中南部宮廟慶典很常見，首次在台北展出，北部人比較少見，才會引起誤解。

他認為，一個作品沒人看就不會有正反評價，身為創作者就怕沒人看，「我很開心，作品有人看才會有評價，也代表被認同」，不管正負評價都是一種流量，會吸引更多人去現場賞燈，有不同看法和解讀。

 周師傅說，這件作品長900公分，神明造型花燈高度160至170公分不等，也透露原本是要在「2024台灣燈會在台南」展出，因運送都是自掏腰包，他考量量體大、台南較遠、運費貴，決定留在台北燈節展出，包含「羅漢乘龍～賜福來」共2件作品。

他分享，將在台灣燈會高鐵燈區展出「我在府城數百年～台灣奇案陳守娘」，這件人物花燈作品是重新詮釋這段塵封歷史，盼透過陳守娘的故事，傳遞女性應跳脫傳統父權社會意識的綁縛、追求自我價值的理念。

周師傅將在台灣燈會高鐵燈區展出「我在府城數百年～台灣奇案陳守娘」，這件人物花燈作品是將塵封歷史重新詮釋，盼透過陳守娘的故事，傳遞女性應跳脫傳統父權社會意識的綁縛、追求自我價值的理念。圖／先泰工藝社周師傅提供
周師傅將在台灣燈會高鐵燈區展出「我在府城數百年～台灣奇案陳守娘」，這件人物花燈作品是將塵封歷史重新詮釋，盼透過陳守娘的故事，傳遞女性應跳脫傳統父權社會意識的綁縛、追求自我價值的理念。圖／先泰工藝社周師傅提供
周師父透露，「眾神保庇（龍）平安」長900公分，神明造型花燈高度160至170公分不等，原本是要在「2024台灣燈會在台南」展出。圖／先泰工藝社周師傅提供
周師父透露，「眾神保庇（龍）平安」長900公分，神明造型花燈高度160至170公分不等，原本是要在「2024台灣燈會在台南」展出。圖／先泰工藝社周師傅提供
「眾神保庇（龍）平安」作品引發熱議，台北市觀傳局表示，尊重創作者的創作設計。圖／林姓網友提供
「眾神保庇（龍）平安」作品引發熱議，台北市觀傳局表示，尊重創作者的創作設計。圖／林姓網友提供
林姓網友昨天在臉書分享台北燈節現場多張照片，可以看到眾神肖像一字排開，加上燈光效果，他指出原本好好的吉祥如意，搞得像是古羊如花。圖／林姓網友提供
林姓網友昨天在臉書分享台北燈節現場多張照片，可以看到眾神肖像一字排開，加上燈光效果，他指出原本好好的吉祥如意，搞得像是古羊如花。圖／林姓網友提供

台南 台灣燈會 花燈

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