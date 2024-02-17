一閃一閃亮晶晶 平溪車站星型裝置好閃耀

新北市平溪天燈節首場於今(17)日展開，為了迎接國內外遊客，除了晚間天燈主場活動外，市府觀旅局也在平溪車站出入口，架設三顆大星星裝置藝術，夜晚燈亮看起來很閃耀，一閃一閃亮晶晶，讓不少人駐足拍照打卡。

最近經過平溪車站的民眾，想必都看到了三顆星形裝置藝術，到了夜晚更加閃耀，事實上，為了平溪天燈節妝點街區，市府觀旅局在過年前就架設好，不少人過年來到平溪，都搶著拍下這期間限定的裝置藝術。

平溪區區長李天民說，來到平溪遊玩，最好是搭乘平溪支線小火車，除了有老街，還有許多礦業歷史遺跡，讓遊客可以來一趟深度旅遊，近期平溪車站的星形裝置藝術，為社區妝點色彩，更是掀起一波熱潮，接下來還有一場天燈節活動，也請民眾把握。