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燈海串聯西門到北門 3條路線遊台北燈節

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
2024台北燈節，今年台北燈節展區橫跨捷運西門站至北門站一帶，今年共設置123座燈組，中華路燈區的「紅樓記事」吸引不少民眾。本報資料照片
2024台北燈節，今年台北燈節展區橫跨捷運西門站至北門站一帶，今年共設置123座燈組，中華路燈區的「紅樓記事」吸引不少民眾。本報資料照片

為期31天的台北燈節，主燈「城現光龍」今天晚間點燈，全區123座燈組將照亮捷運西門站到北門站一帶，北市觀傳局精選出3條路線，即日起到3月3日止，帶領民眾遊遍「龍躍光城」，觀傳局長王秋冬也說，今年預算編列6千萬，盼能超越4百萬人次，導客入周邊商圈。

觀傳局介紹，今年燈節亮點，首推策展人劉治良以純金屬打造，高達三層樓的主燈「城現光龍」，搭配音樂製作人K6劉家凱融合在地戲曲文化打造的樂聲中，從晚間6點到10點，每半小時展演3分鐘的主燈秀。

第二個亮點則是，首創巡遊燈組「九小龍」，以「龍生九子」典故為概念，利用人力三輪車為主體，搭配絢彩的燈光，在展區間四處穿梭，點亮商圈角落外，也邀請民眾捕捉打卡。

另外，觀傳局也規劃出3條賞燈路徑，民眾可以到捷運北門站1號出口出站，途經北門展區亮點燈組「圓方之間」，到16個友好城市展出特色文化燈組的「友好燈區」，經孝字號天橋上由福星國小、西門國小師生共創的燈籠隧道「龍騰四海」，再到中華路「舞力全開」、「暢享魔力瞬間」、「紅樓紀事」，抵達西門紅樓廣場欣賞「城現光龍」主燈秀。

第二條是由捷運台北車站出發，途經交八廣場欣賞企業響應燈組「MILU 戰船」、「點亮永續地球」等、北門廣場小松美羽作品「世人皆可成龍」，再一路漫步橫跨天橋燈籠隧道「龍騰四海」，再到中華路上欣賞燈組，最後抵達主燈位置。

第三條則是從捷運西門站出發，由1號出口先欣賞主燈秀，再前往西門展區「蘋安/平安」、「不夜城」，接著往北沿路至中山堂廣場參觀競賽燈區、「龍臨四海 五福臨門」等，經中華路燈區，再到北門廣場欣賞7種主題光雕展演「北門映像」，還可體驗新年願望QR Code互動投影。

王秋冬表示，燈節重返西門町，盼能再創疫情前燈節的四百萬人次更高的人潮，至於產值部分，他說，過去無單獨計算，未來會以此次活動進行推估。

2024台北燈節即將登場，在西門燈區吸引不少民眾拍攝。記者許正宏／攝影
2024台北燈節即將登場，在西門燈區吸引不少民眾拍攝。記者許正宏／攝影
2024台北燈節主燈今晚點燈。本報資料照片
2024台北燈節主燈今晚點燈。本報資料照片
台北燈節今天在西門町登場。本報資料照片
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北門 捷運 西門町 觀傳局

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