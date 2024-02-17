聽新聞
test
0:00 / 0:00
天燈節遇補班日 一早千人直衝平溪破近年紀錄
今天周六為補班日，也是平溪天燈節首日，由於上午10時30分開始發放900份免費天燈，因此一早已有超過千位民眾搭乘接駁車上山破近年紀錄。台北客運總經理李建文對此表示，這次天燈節兩天都是在周六舉辦，疫後預期人潮增量，台北客運將至少在20分鐘內讓民眾上車，也會於活動結束後確認護送最後一名遊客下山。
國際盛事新北市平溪天燈節今登場，活動場地在平溪國中舉行，今晚將舉辦9波天燈施放，每波100盞同時升空，早上10點30分開始發放天燈施放券，民眾可免費參加天燈施放活動。雖今天是補班日，不過一早已有超過千位民眾搭乘接駁車上山準備參加天燈節活動。
台北客運總經理李建文對此表示，今年第一場天燈活動今天展開，台北客運負責天燈公車勤務，早上9時開始起跑，截至目前為止已有千名乘客搭車上山突破近年紀錄。天燈公車由今天上午9時運行到晚上7時，從木柵動物園開往平溪國中，上山50元，下山免費。下山的班車會開到晚上11點，台北客運保證把每一位客人都平安送下山。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言