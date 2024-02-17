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天燈節遇補班日 一早千人直衝平溪破近年紀錄

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
今天平溪天燈節首日，上午10時30分新北市觀光局開始發放900份免費天燈。圖／新北市觀光局提供
今天平溪天燈節首日，上午10時30分新北市觀光局開始發放900份免費天燈。圖／新北市觀光局提供

今天周六為補班日，也是平溪天燈節首日，由於上午10時30分開始發放900份免費天燈，因此一早已有超過千位民眾搭乘接駁車上山破近年紀錄。台北客運總經理李建文對此表示，這次天燈節兩天都是在周六舉辦，疫後預期人潮增量，台北客運將至少在20分鐘內讓民眾上車，也會於活動結束後確認護送最後一名遊客下山。

國際盛事新北市平溪天燈節今登場，活動場地在平溪國中舉行，今晚將舉辦9波天燈施放，每波100盞同時升空，早上10點30分開始發放天燈施放券，民眾可免費參加天燈施放活動。雖今天是補班日，不過一早已有超過千位民眾搭乘接駁車上山準備參加天燈節活動。

台北客運總經理李建文對此表示，今年第一場天燈活動今天展開，台北客運負責天燈公車勤務，早上9時開始起跑，截至目前為止已有千名乘客搭車上山突破近年紀錄。天燈公車由今天上午9時運行到晚上7時，從木柵動物園開往平溪國中，上山50元，下山免費。下山的班車會開到晚上11點，台北客運保證把每一位客人都平安送下山。

今天周六雖為補班日，一早已有超過千位民眾搭乘接駁車上山參加平溪天燈節。圖／台北客運提供
今天周六雖為補班日，一早已有超過千位民眾搭乘接駁車上山參加平溪天燈節。圖／台北客運提供
今天周六雖為補班日，一早已有超過千位民眾搭乘接駁車上山參加平溪天燈節。圖／台北客運提供
今天周六雖為補班日，一早已有超過千位民眾搭乘接駁車上山參加平溪天燈節。圖／台北客運提供

天燈 平溪 補班日

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