天燈節遇補班日 一早千人直衝平溪破近年紀錄

今天周六為補班日，也是平溪天燈節首日，由於上午10時30分開始發放900份免費天燈，因此一早已有超過千位民眾搭乘接駁車上山破近年紀錄。台北客運總經理李建文對此表示，這次天燈節兩天都是在周六舉辦，疫後預期人潮增量，台北客運將至少在20分鐘內讓民眾上車，也會於活動結束後確認護送最後一名遊客下山。

國際盛事新北市平溪天燈節今登場，活動場地在平溪國中舉行，今晚將舉辦9波天燈施放，每波100盞同時升空，早上10點30分開始發放天燈施放券，民眾可免費參加天燈施放活動。雖今天是補班日，不過一早已有超過千位民眾搭乘接駁車上山準備參加天燈節活動。