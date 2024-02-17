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新北燈會點燈 12米青龍騰空

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北燈會昨點燈，12米龍宮青龍主燈與鳳凰、天馬、九尾狐等神獸搭配聲光變換，驚豔民眾。記者江婉儀／攝影
新北燈會昨點燈，12米龍宮青龍主燈與鳳凰、天馬、九尾狐等神獸搭配聲光變換，驚豔民眾。記者江婉儀／攝影

2024新北燈會「龍騰新北 福曜雲霄」昨點燈，燈區、美食文創市集擠滿人潮，首發3千個鴻運龍來小提燈迅速搶光。市長侯友宜與貴賓啟動主燈後，12米龍宮青龍主燈與鳳凰、天馬、九尾狐等神獸搭配聲光變換，演繹《山海經》傳說，為市民帶來好運。

侯友宜表示，今年打造12米龍宮主燈，融合特效及光影變化，也有美食市集，要讓新北充滿人情味、元宵節氣氛，今年辦第6屆，每年都吸引滿滿人潮來欣賞燈會，今年分5大特色、9大主題區，大家可以來新北燈會玩整天，從入口一路走來會場，要讓大家感受年味，新北燈會期間要成為全台最大、也是大家最愛來的地方。

晚會先嗇宮鼓藝團及舞蹈團帶來震鼓爍金、舞龍展神威開場演出，炒熱現場，接著歌手畢書盡出場，粉絲尖叫聲不斷。

民政局長林耀長表示，今年規畫九大主題燈區、五大特色活動，除主燈秀每半小時展演3分鐘，多個燈區還有AR虛擬科技、藝術互動等特色，周邊也打造光環境及光廊，頗富異國風情。

特別的是，此次邀請西班牙藝術家Lourdes Salcedo Tavira陳展太陽能燈藝裝置，讓大家看見燈藝裝置結合環境永續的美學。

現場還有近百攤市集、好想兔展售攤位及日式風情的「手信坊」貨櫃日式甜點，提供賞燈民眾更多玩樂的選擇。

今還有超人氣「好想兔」人偶見面會、Momo與點心家族帶動跳、身聲劇場狂打樂擊，周日還有SOLARISM饒舌表演、新北光點馬戲遊行等，燈會展期至3月3日。

侯友宜 元宵節 先嗇宮 新北 燈會

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