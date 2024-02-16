2024新北燈會今晚點燈 12米龍宮青龍主燈驚豔全場

2024新北燈會「龍騰新北 福曜雲霄」今晚點燈，市長侯友宜與貴賓共同啟動主燈，12米龍宮青龍主燈與鳳凰、天馬、九尾狐、鯨魚等神獸搭配聲光變換，演繹《山海經》傳說，為民眾帶來吉祥好運。

侯友宜表示，新北燈會今年邁入第6年，今年特別打造12米龍宮主燈，融合特效及光影變化，邀民眾一同沉浸《山海經》的多重視覺饗宴，還有美食市集、馬戲踩街遊行、親子劇團等，歡迎闔家前來賞燈同樂。

民政局長林耀長表示，今年燈會規劃九大主題燈區、五大特色活動，除主燈秀每半小時展演3分鐘，此次多個燈區還有AR虛擬科技、藝術互動等特色，周邊也打造出光環境及光廊，璀璨浪漫、異國風情兼俱，好看、好玩又好拍。

在新北龍賀-新北山海意象燈區，有繽紛色彩的「平溪天燈」、刻畫喜氣滿滿圖騰的「野柳女王頭」，還有會定時燈光律動變換、Q版意象的「三芝美人腿」， 及可入坐近距離接觸的「年年有魚」燈組，遊客可透過觀展動線，探索新北市的好山好水。

其樂龍龍-侏儸紀燈區則設置了三角龍、迅猛龍、翼手龍等15種大小朋友最愛的恐龍，每隻恐龍都可與遊客合奏出美妙樂曲，滾溜眼珠還會賣萌；熊猴森區還有貓車長及貓家族的「猴硐貓村」與泰迪熊出沒，近日在親子圈引發話題，最適合帶孩子來放電。