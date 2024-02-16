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2024新北燈會今晚點燈 12米龍宮青龍主燈驚豔全場

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
12米龍宮青龍主燈與鳳凰、天馬、九尾狐、鯨魚等神獸搭配聲光變換，演繹《山海經》傳說。記者江婉儀／攝影
12米龍宮青龍主燈與鳳凰、天馬、九尾狐、鯨魚等神獸搭配聲光變換，演繹《山海經》傳說。記者江婉儀／攝影

2024新北燈會「龍騰新北 福曜雲霄」今晚點燈，市長侯友宜與貴賓共同啟動主燈，12米龍宮青龍主燈與鳳凰、天馬、九尾狐、鯨魚等神獸搭配聲光變換，演繹《山海經》傳說，為民眾帶來吉祥好運。

侯友宜表示，新北燈會今年邁入第6年，今年特別打造12米龍宮主燈，融合特效及光影變化，邀民眾一同沉浸《山海經》的多重視覺饗宴，還有美食市集、馬戲踩街遊行、親子劇團等，歡迎闔家前來賞燈同樂。

民政局長林耀長表示，今年燈會規劃九大主題燈區、五大特色活動，除主燈秀每半小時展演3分鐘，此次多個燈區還有AR虛擬科技、藝術互動等特色，周邊也打造出光環境及光廊，璀璨浪漫、異國風情兼俱，好看、好玩又好拍。

在新北龍賀-新北山海意象燈區，有繽紛色彩的「平溪天燈」、刻畫喜氣滿滿圖騰的「野柳女王頭」，還有會定時燈光律動變換、Q版意象的「三芝美人腿」， 及可入坐近距離接觸的「年年有魚」燈組，遊客可透過觀展動線，探索新北市的好山好水。

其樂龍龍-侏儸紀燈區則設置了三角龍、迅猛龍、翼手龍等15種大小朋友最愛的恐龍，每隻恐龍都可與遊客合奏出美妙樂曲，滾溜眼珠還會賣萌；熊猴森區還有貓車長及貓家族的「猴硐貓村」與泰迪熊出沒，近日在親子圈引發話題，最適合帶孩子來放電。

鴻運龍來-宗教祈福燈區，邀請三重先嗇宮、樹林濟安宮、林口竹林山觀音寺、三重義天宮、新北市北極宮、周可安大宗祠、板橋接雲寺、中華福山巖慈善協會等8家宗教團體協力打造，眾神明庇佑龍年好運來，還可玩「新年運勢求籤」兌換神明加持過的宗教文創品；主燈等多組燈區手機掃描說明牌QR Code也可玩虛擬遊戲，完成挑戰可獲得美食區抵用券各10元。

2024新北燈會「龍騰新北 福曜雲霄」今晚點燈。記者江婉儀／攝影
2024新北燈會「龍騰新北 福曜雲霄」今晚點燈。記者江婉儀／攝影
2024新北燈會「龍騰新北 福曜雲霄」今晚點燈。記者江婉儀／攝影
2024新北燈會「龍騰新北 福曜雲霄」今晚點燈。記者江婉儀／攝影
2024新北燈會「龍騰新北 福曜雲霄」今晚點燈。記者江婉儀／攝影
2024新北燈會「龍騰新北 福曜雲霄」今晚點燈。記者江婉儀／攝影
在新北龍賀-新北山海意象燈區，有繽紛色彩的「平溪天燈」，可入坐近距離接觸的「年年有魚」燈組。記者江婉儀／攝影
在新北龍賀-新北山海意象燈區，有繽紛色彩的「平溪天燈」，可入坐近距離接觸的「年年有魚」燈組。記者江婉儀／攝影
2024新北燈會「龍騰新北 福曜雲霄」今晚點燈。記者江婉儀／攝影
2024新北燈會「龍騰新北 福曜雲霄」今晚點燈。記者江婉儀／攝影
2024新北燈會「龍騰新北 福曜雲霄」今晚點燈。記者江婉儀／攝影
2024新北燈會「龍騰新北 福曜雲霄」今晚點燈。記者江婉儀／攝影

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