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淡水愛滬中心溫暖圍爐 淡信慈善送加菜金紅包

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡信慈善基金會來到社福大樓送出加菜金以及紅包，要祝福中心裡的住民都可以有更好更溫暖的年節渡過。圖／紅樹林有線電視提供
淡信慈善基金會來到社福大樓送出加菜金以及紅包，要祝福中心裡的住民都可以有更好更溫暖的年節渡過。圖／紅樹林有線電視提供

伊甸社會福利基金會愛滬發展中心位於新北市淡水區沙崙北海社會福利大樓，當中有許多照顧身心障礙的住民，每年過年基金會都會舉辦圍爐活動，而日前淡信慈善基金會來到社福大樓送出加菜金以及紅包，要祝福中心裡的住民都可以有更好更溫暖的年節渡過。

淡信慈善基金會董事長呂孫綾表示，過去連續四年都有與伊甸基金會來合作進行愛圍爐的活動，而今年也不例外就是希望來關心這裡的身心障礙的住民，今年難得可以與許多身心障礙親送紅包，將祝福透過每一雙手將愛傳遞給大家。

伊甸社福基金會副執長何天元表示，非常感謝淡信慈善基金會，這麼用心連續關懷這裡的住民，也希望透過社會大眾的幫助，讓身心障礙者可以感受到社會的關懷。透過基金會加菜金給這裡行動不便的住民們，讓每個人都吃得相當滿足，有這樣社會的愛心關懷，除了帶給住民溫飽之外，在心情上對他們來說，更能夠給予鼓勵關懷。

淡水 紅包

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