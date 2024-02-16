議員曝板橋1年挖破管線近300次 新北市府回擊

新北市去年度完成檢視103公里汙水下水道管線，其中改善7.6公里。不過有議員表示，近期因工程開挖，地下管線破損、水管漏水事件頻傳，光板橋區去年自來水公司因工程施工導致漏水案達近300次，造成民怨，應積極落實建置立體圖資。新北市府表示，2021年早成立智慧道管中心，並開發3D管線擴增實境AR技術，共減少挖掘1163件。

新北市112年度已完成約103公里汙水下水道管線檢視及清疏，其中完成修繕約7.6公里管線。水利局表示，113年度預計辦理檢視管線長度約147公里，均已排定期程逐步執行中，以有效確保管線設施正常運作。

市議員黃淑君表示，新北市幅員遼闊，地方建設工程多，也曾制訂新北市道路挖掘管理自治條例，及新北市道路挖掘施工管理及安全準則等規定，但近年除汙水因多年施工有較完整建置外，大多管線有資訊年久、準確度不足問題，尤其地下雨水箱涵及排水管線多交錯複雜，自來水管年代久遠，大多淺埋、管線老舊等問題，常讓工務單位需不斷試挖確認施工位置，應盡快建置立體圖資，降低路損及路面重複開挖，造成不必要浪費，對都市災防也有助力。

新北養工處表示，2021年就成立智慧道管中心，並創全國開發3D管線擴增實境AR技術，將以往只能在電腦上操作查詢的GIS平面2D管線圖資，提升為3D立體化，更易判別地下管線位置，也可減少挖掘失誤，提升公共管線圖資效能，並透過大數據分析、道路巡查方式，排列道路挖掘工程的優先順序，減少重複開挖。

養工處表示，112年度共減少挖掘1163件，占年度總案件量12.3%，並藉由集中各大管線事業機構派駐人員，加強橫向協調機制，即時改善2943件交通維持缺失，有效降低道路施工對於民眾的衝擊。

養工處說，為減少管線挖損情形，新北市針對提升管線圖資品質，在系統內共分1至4級，最高為1級實測圖資、最低為4級原圖轉繪，藉由施工案件進行管線實測更新等，逐步提升等級，使其更加可信，「目前1級實測圖資佔39％，將以每年提升3％為目標，持續更新老舊圖資」。