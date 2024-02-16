台北燈節17日登場 燈區晚間6點至9點交通管制

2024台北燈節「龍躍光城」主燈於2月17日點亮至3月3日，展區從捷運西門站沿中華路至捷運北門站。台北市交通局表示，17日點燈開幕日從上午12點至24點，中華路一段至成都路27巷、峨眉街、漢中街等分階段封閉，另外，預估平時賞燈人潮在晚間6點至9點，也會進行交通管制。

交通局表示，開幕日從上午12點到下午4點，封閉中華路一段至成都路27巷，及峨眉街至成都路的漢中街，接續到24點，封閉中華路一段至西寧南路、峨眉街至內江街的漢中街、成都路27巷及峨眉街6巷。

交通局說，2月17日的停車管制從下午2點到24點，中華路一段至西寧南路、成都路至內江街的漢中街，停車格取消。公車行駛西門市場（漢中）站及西門市場（成都）站取消停靠。

另外，燈節期間，中山堂周邊道路，酉陽街及延平南路、中華路一段至武昌街一段，每日下午5點到晚間10點封閉。每周五、六、日，北門廣場周邊中華路一段1號至延平南路1號，下午5點到晚間10點封閉；中山堂秀山街北側車道同時段僅供行人通行。