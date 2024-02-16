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平溪天燈節明登場放9波 900盞天燈一早免費送

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
2024新北市平溪天燈節6盞主燈亮相，台灣主燈（左起）、世界主燈、龍主燈和虎主燈，明晚在平溪國中施放升空。本報資料照片
2024新北市平溪天燈節6盞主燈亮相，台灣主燈（左起）、世界主燈、龍主燈和虎主燈，明晚在平溪國中施放升空。本報資料照片

國際盛事新北市平溪天燈節明天登場，明天活動場地在平溪國中舉行，新北市觀光局明晚將舉辦9波天燈施放，每波100盞同時升空，早上10點30分開始發放天燈施放券，民眾可免費參加天燈施放活動。

明天上午民眾領取天燈施放券後，可至菁桐、平溪、十分都周邊景點遊玩，各商圈聚集總類眾多小吃，過往吸引無數觀光客前往一探究竟。

明晚天燈活動將於晚間6時開始舉行，6點15分進行第一波天燈施放，活動至晚間9時結束。明天平溪場四盞主燈分別為「台灣、世界、龍、虎」，寓意台灣、世界都好，並將於明日一同施放至高空。四盞燈分別為台灣造型天燈、世界天燈、龍天燈與老虎天燈。新北市長侯友宜預計晚間6點40分到場。

活動並邀請各國駐台使節、各族群代表等多元團體參與此國際盛事。平溪天燈節歷年皆全面交通管制，上山民眾可在木柵動物園、石碇交流道、瑞芳火車站轉搭接駁車，或搭乘台鐵前往。

新北市天燈節活動官網：https://skylantern.ntpc.gov.tw/web/zh/event

天燈 平溪

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