行政院核定北市淨零自治條例 劉銘龍：地方氣候治理新里程碑

躺在行政院逾一年半的「臺北市淨零排放管理自治條例」，終在春節前獲行政院核定。這是第一個完備法制程序的地方政府氣候變遷與淨零管理自治條例，也是地方氣候治理的新里程碑。背後推手、台北市環保局前局長劉銘龍今天指出，雖然有三項條文與中央牴觸未予核定，由於中央對於這些條文，後來已頒布全國一致的作法，因此無礙台北市府日後執行。

劉銘龍在臉書表示，他在擔任台北市環保局長任內最後一年，在北市多名議員的指導與協助下完成立法，之後即於2022年7月5日將條例草案函報行政院，歷經超過一年半的漫長等待，終於在春節前獲行政院核定，樹立國內地方氣候治理的新里程碑。

劉銘龍說，行政院考量下列三項涉及全國一致的規定，未核定相關條文，其餘條文均全數核定。未核定內容包括：

1. 自治條例第10條及其相關罰則：有關溫室氣體增量抵換：氣候法第24條有相同規定，且中央112年10月12日訂定發布「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」已將地方政府適用案件納入規範。

2. 自治條例第13條第2項、第3項、第4項授權及其相 關罰則，有關訂定轄內排放源減量標準並得進行交易與抵換，因溫室氣體減量額度核發及交易必須為全國一致。

3. 第39條第1項前段、第2項有關一定規模以上之上市上櫃公司公開揭露資訊及其相關罰則，中央金管會已有全國一致作法。

劉銘龍表示，台北市淨零排放管理自治條例立法之際，中央的氣候變遷因應法尚在研議中，核定函中幾項所謂牴觸的條文，實際上中央後來已經頒布全國一致的作法，對北市府日後執行並無妨礙。當時訂定氣候管理自治條例，目的在接軌國際2050淨零趨勢，擘劃北市未來30年城市轉型藍圖，完成2050北市氣候經濟、循環經濟、數位經濟及基礎建設轉型。市政建設是一棒接一棒，希望台北市府未來能以此為基礎，引領地方氣候治理，接軌國際完成台北市的氣候轉型。