景點非法停車場 去年開罰近70萬

農曆春節7天連假期間各大景點人潮多，停車需求大增，不少景點周邊私家地招攬駕駛停車賺外快。有民眾反映，初五前往三峽行修宮就遇到車輛調頭亂象，導致塞車嚴重。新北九份、金山老街有民眾將空地當臨時停車場遭交通局開罰，交通局統計去年相關亂象共開罰75案、罰金累計68.7萬元。

民眾為祈求來年平安，過年期間會到廟宇走春，三峽區行修宮人潮滿滿，三峽區公所春節期間在廟前紫微路開放單邊紅線停車，多數民眾由白雞路上山，不知紫微路可紅線停車，白雞路兩邊住家也因此向駕駛招攬空地停車賺取外快。

因白雞路為雙向單線道，不少車輛在路中調頭臨停，使塞車情況雪上加霜，車輛走走停停，20分鐘路程因為塞車約莫1小時才能抵達行修宮，駕駛怨聲載道。熱門的九份、金山老街，也有居民將住家空地當停車場收費，九份有地方人士看準停車費好賺，開罰也不怕，因此連罰3次至最重1萬5千元。

交通局表示，白雞路近行修宮前經查未有合法私人停車場，停車場經營也應依規定於路外公共停車場設置標誌、號誌、劃設車輛停放線及指向線，並應於出入口標示停車費率及管理事項。

駕駛實際觀察，現場無任何停車管理事項等標示，只有民眾在路邊指揮停車並手持停車價格。交通局說，若查證屬實且違反停車場法，可開罰3千至1萬5千元。去年新北民眾非法經營停車場共開罰75案、罰金共68.7萬元。