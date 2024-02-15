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影／平溪天燈6盞主燈亮相 盼帶動人潮與觀光產業

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
2024平溪天燈節今年將有6盞天燈主燈亮相，首場在17日晚上6點到9點在平溪國中舉行，施放台灣、世界、龍、虎4盞主燈，寓意「台灣、世界攏好（台語諧音龍虎）」，新北市觀旅局長楊宗珉（左）與「天燈國寶」美名藝師胡民樹（右）一起合影。記者潘俊宏／攝影
2024平溪天燈節今年將有6盞天燈主燈亮相，首場在17日晚上6點到9點在平溪國中舉行，施放台灣、世界、龍、虎4盞主燈，寓意「台灣、世界攏好（台語諧音龍虎）」，新北市觀旅局長楊宗珉（左）與「天燈國寶」美名藝師胡民樹（右）一起合影。記者潘俊宏／攝影

2024平溪天燈節今年將有6盞天燈主燈亮相，新北市觀旅局長楊宗珉表示，6盞主燈主題分別為台灣、地球造型的「世界」、龍、虎和「雙龍搶珠」，希望能在元宵節前帶動50萬的人潮，也帶動平溪相關的產業發展。

楊宗珉表示，新北市在天燈活動一直創新，今年平溪天燈節首場在17日晚上6點到9點在平溪國中舉行，分9個波段施放天燈，每波段100盞，共計900盞，元宵節24日晚上6點到9點則在十分廣場，也分9個波段施放，每波段150盞，共計1350盞，希望不僅在元宵節帶動50萬的人潮，也能在一整年有400萬人次到訪，每年天燈的創新進而帶動觀光產業發展。

觀旅局規畫平溪場施放台灣、世界、龍、虎4盞主燈，寓意「台灣、世界攏好（台語諧音龍虎）」，十分場施放「雙龍」主燈及「龍珠」造型燈，形成「雙龍搶珠」畫面，讓每年的12生肖都有不同的變化。

2024平溪天燈節今年將有6盞天燈主燈亮相，今天在媒體前亮相時其中一盞龍形主燈卻不慎燒起來，工作人員趕緊趨前滅火，隨後由「天燈國寶」美名藝師胡民樹（左）現場修補，讓龍燈順利立了起來。記者潘俊宏／攝影
2024平溪天燈節今年將有6盞天燈主燈亮相，今天在媒體前亮相時其中一盞龍形主燈卻不慎燒起來，工作人員趕緊趨前滅火，隨後由「天燈國寶」美名藝師胡民樹（左）現場修補，讓龍燈順利立了起來。記者潘俊宏／攝影
2024平溪天燈節今年將有6盞天燈主燈亮相，元宵節24日晚上6點到9點在十分廣場舉行，施放「雙龍」主燈及「龍珠」造型燈，形成「雙龍搶珠」畫面，新北市觀旅局長楊宗珉（左）與「天燈國寶」美名藝師胡民樹（右）一起合影。記者潘俊宏／攝影
2024平溪天燈節今年將有6盞天燈主燈亮相，元宵節24日晚上6點到9點在十分廣場舉行，施放「雙龍」主燈及「龍珠」造型燈，形成「雙龍搶珠」畫面，新北市觀旅局長楊宗珉（左）與「天燈國寶」美名藝師胡民樹（右）一起合影。記者潘俊宏／攝影
2024平溪天燈節今年將有6盞天燈主燈亮相，今天在媒體前亮相時其中一盞龍形主燈卻不慎燒起來，工作人員趕緊趨前滅火，隨後由「天燈國寶」美名藝師胡民樹（左）現場修補，讓龍燈順利立了起來。記者潘俊宏／攝影
2024平溪天燈節今年將有6盞天燈主燈亮相，今天在媒體前亮相時其中一盞龍形主燈卻不慎燒起來，工作人員趕緊趨前滅火，隨後由「天燈國寶」美名藝師胡民樹（左）現場修補，讓龍燈順利立了起來。記者潘俊宏／攝影
2024平溪天燈節今年將有6盞天燈主燈亮相，首場17日施放台灣（左起）、世界、龍、虎4盞主燈，元宵節24日施放雙龍搶珠的天燈。記者潘俊宏／攝影
2024平溪天燈節今年將有6盞天燈主燈亮相，首場17日施放台灣（左起）、世界、龍、虎4盞主燈，元宵節24日施放雙龍搶珠的天燈。記者潘俊宏／攝影
2024平溪天燈節今年將有6盞天燈主燈亮相，今天在媒體前亮相時其中一盞龍形主燈卻不慎燒起來，工作人員趕緊趨前滅火。記者潘俊宏／攝影
2024平溪天燈節今年將有6盞天燈主燈亮相，今天在媒體前亮相時其中一盞龍形主燈卻不慎燒起來，工作人員趕緊趨前滅火。記者潘俊宏／攝影

元宵節 天燈 平溪

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