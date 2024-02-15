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影／平溪天燈6盞主燈亮相 盼帶動人潮與觀光產業
2024平溪天燈節今年將有6盞天燈主燈亮相，新北市觀旅局長楊宗珉表示，6盞主燈主題分別為台灣、地球造型的「世界」、龍、虎和「雙龍搶珠」，希望能在元宵節前帶動50萬的人潮，也帶動平溪相關的產業發展。
楊宗珉表示，新北市在天燈活動一直創新，今年平溪天燈節首場在17日晚上6點到9點在平溪國中舉行，分9個波段施放天燈，每波段100盞，共計900盞，元宵節24日晚上6點到9點則在十分廣場，也分9個波段施放，每波段150盞，共計1350盞，希望不僅在元宵節帶動50萬的人潮，也能在一整年有400萬人次到訪，每年天燈的創新進而帶動觀光產業發展。
觀旅局規畫平溪場施放台灣、世界、龍、虎4盞主燈，寓意「台灣、世界攏好（台語諧音龍虎）」，十分場施放「雙龍」主燈及「龍珠」造型燈，形成「雙龍搶珠」畫面，讓每年的12生肖都有不同的變化。
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