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汐止茄苳里雙喜臨門 特優里長、優質防災銅獎

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區茄苳里長葉雅惠女力當家，最近更是雙喜臨門，不但自己獲得特優里長，更帶著志工拿到了優質自主防災社區銅質認證。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區茄苳里長葉雅惠女力當家，最近更是雙喜臨門，不但自己獲得特優里長，更帶著志工拿到了優質自主防災社區銅質認證。 圖／觀天下有線電視提供

真的很不容易，汐止區茄苳里在這幾年的用心經營下，居住環境越來越好，里長葉雅惠女力當家，最近更是雙喜臨門，不但自己獲得特優里長，更帶著志工拿到了優質自主防災社區銅質認證，看到這幾年里內環境的改變，里長的付出也獲得里民肯定。

在茄苳市民活動中心，里長、志工拿出只要颱風大雨警報就得出動的測量雨量筒，很快的組裝好，隨時都可以拿去戶外放在觀測點，汐止區茄苳里女里長葉雅惠當家，不但注重環境整潔，因為，里內有些地方位處山區，列為土石流潛勢溪，對於防災工作更是不能馬虎，在用心經營下，帶領防汛志工們，更是拿到了中央農業部水保署優質自主防災社區銅質認證。

茄苳里長葉雅惠表示，里內山很多，會有土石流，只要下大雨水一多就容易有土石滑落，都是一處一處，所以，在102年就開始培育水保局的防汛志工專員，目前共分為五組，他們的任務就是要巡山、如果有遇到警戒值，就要協助保全戶疏散，所以，只要有狀況，就會開始聯繫，有建一個防災專員的群組，開始的時候大家都要回報，回報雨量筒的狀況，達到300就要黃色警戒，大家要開始聯絡保全戶，這次在112年拿到了銅質獎，真的很開心，也很感謝志工、里民的協助。

茄苳里防汛志工說，防災專員第一個就先去受訓，回來以後在社區待命，如果有下雨、颱風天，就要去做雨量的測量，還要回報，平常也會在里內巡，看看有沒有比較容易崩塌的都要回報，這次拿到銅質認證很開心，因為，付出都是值得的。

值得一提的是，不止防災做的好，在環保社區營造也很重視，對於里內弱勢也會主動關心，全方位服務，茄苳里長葉雅惠也拿到了112年的特優里長獎，里民都說實至名歸。雙喜臨門，獲得雙重肯定，里長葉雅惠很開心，除了感謝志工里民的幫忙，也表示會繼續努力，讓茄苳里越來越好。

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