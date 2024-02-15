瑞芳新春團拜好采頭 眾人吉祥話接力獻祝福

今(15)日為大年初六開工第一天，瑞芳區公所今天早上在區長楊勝閔的帶領之下辦理了新春團拜，邀集了區內各里里長和民意代表，區長楊勝閔也感謝大家去年一整年的努力，讓各項區務越來越好，也希望今年大家繼續努力，區務推動順利。

新春團拜現場大家齊聚一堂，眾人們就開始互相接力說吉祥話，有人祝福大家都能興旺，身體健康，還要能賺到錢，也有人期盼區政昌隆，把瑞芳區招牌擦亮，讓區民更能感受到瑞芳的進步。

瑞芳區有許多知名景點，今年過年期間從初一就開始有各地的遊客陸續到訪，許多公所的同仁和警察同仁都沒有休假，十分辛苦，瑞芳區長楊勝閔感謝大家過年期間的辛勞，也希望眾人要照顧好身體。

瑞芳區長楊勝閔也表示，今天公所舉辦開工儀式，區內所有的里長都踴躍來參加，也期勉公所的同仁跟里長們相互合作，把地方區務做的更好。

新科立委廖先翔也特地到場跟大家一起團拜，他表示今年在大家的幫助下順利轉換跑道，服務的範圍也增加了瑞芳、平溪、雙溪、貢寮，今天也趁著新春團拜的機會，趕快來跟瑞芳在地的好朋友一起討論一下，看地方這一年的發展能夠提供怎麼樣的協助，讓地方發展更順利。