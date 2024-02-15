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石門關懷據點喜氣走春 長輩自製道具龍獻祝福

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
石門區馨窩長者關懷據點長輩們，帶上環保樂器以及自己手工製作的道具龍，歡天喜慶的走上街頭，熱鬧舞龍表演，並且為公所的員工獻上新春祝福。 圖／紅樹林有線電視提供
石門區馨窩長者關懷據點長輩們，帶上環保樂器以及自己手工製作的道具龍，歡天喜慶的走上街頭，熱鬧舞龍表演，並且為公所的員工獻上新春祝福。 圖／紅樹林有線電視提供

開工第一天，石門區的馨窩長者關懷據點尖鹿據點也是新春後第一天開學日，長輩們準備特別的新春活動，大家都穿上了喜氣的紅色衣服，帶上環保樂器以及自己手工製作的道具龍，歡天喜慶的走上街頭，熱鬧舞龍表演，並且為公所的員工獻上新春祝福。

馨窩關懷據點主任林淑芬說，雖然只是從據點走到隔壁的區公所，不過長輩們為了這一場新春走春可是精心規劃，從服裝、道具到獻祝福的禮物都是大家一起討論並且動手執行出來。

石門區公所主秘游文泉表示，感謝長輩在新春開工第一天來到公所熱鬧演出，除了感謝長輩們為公所帶來熱鬧新春喜氣，也祝褔長輩們都健康樂活。

馨窩關懷據點主任林淑芬指出，從馨窩長者關懷據點尖鹿據點成立以來，每年新春都會進行走春祝福的活動，而活動在長輩們的集思廣益執行下，更是一年比一年還要精彩豐富，將平日裡在據點中的學習應用在活動的規劃與執行上，要將長輩們最真誠可愛的祝福，透過走春活動帶給大家。

林淑芬 石門 長輩

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