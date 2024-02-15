平溪天燈節6盞主燈亮相有狀況 龍燈燒出小洞…現場修補

新北市政府今天在平溪國中安排2024平溪天燈節6盞天燈主燈亮相，卻在過程中出了小意外，在使用瓦斯點火時，龍燈意外燒出個小洞，有「天燈國寶」美名藝師胡民樹立即現場修補，讓龍燈順利立了起來。

新北市觀光旅遊局表示，今年平溪天燈節分兩場次登場，17日晚上6點到9點在平溪國中，分9個波段施放天燈，每波段100盞，共計900盞。24日晚上6點到9點在十分廣場，也分9個波段施放，每波段150盞，共計1350盞。

觀旅局說，兩場次天燈節活動的當天上午10點30分起，會在活動現場發放天燈施放券，發完為止。每張天燈券代表一盞天燈，可供2到4人施放。券上會標示集合、進場時間，逾時不候。

觀旅局長楊宗珉說，今年的主燈依舊委由天燈國寶藝師胡民樹製作，6盞主燈主題分別為台灣、世界、龍、虎和「雙龍」，其中除「世界」主燈採用地球造型，其餘5盞主燈高度都是20呎。