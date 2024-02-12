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新北走春除有山河景緻外 還能體驗天然公共溫泉

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
中山溫泉公園內中央水道、景觀池及待盛開櫻花樹。圖／新北城鄉局提供
中山溫泉公園內中央水道、景觀池及待盛開櫻花樹。圖／新北城鄉局提供

新北除不少廟宇外，也有眾多旅遊景點，成為走春好去處，尤其適逢冬季，新北「青春山海線」除體驗山海風情外，沿線還有近期改造的公共溫泉園區，包含金山「中山溫泉公園」及萬里「大鵬足湯公園」等，讓民眾除體驗景點及在地人文風貌外，更能體驗天然泡湯空間。

城鄉局指出，新北自2019創立「青春山海線」旅遊品牌，促進北海岸觀光及經濟產業發展，並將富有北海岸特色的山海溫泉，結合在地人文、景觀、產業，像是近年改造金山「中山溫泉公園」及萬里「大鵬足湯公園」，除了整建公共空間的景觀，更以半戶外日式建築打造溫泉足湯，提供民眾免費泡湯的好去處，配合「新北感溫祭」好康活動，讓民眾認識新北溫泉的獨特魅力。

位於金山老街旁的「中山溫泉公園」，公園除重整綠帶，設置中央水道及景觀池，並於周邊種植櫻花樹，營造溫泉地景，更引入富有天然礦物成分的溫泉水，打造2座日式泡腳湯屋，讓民眾享受溫泉時，也能一邊欣賞公園內的溫泉地景；公園內建築以挑高、半戶外的日式建築設計，並設置交流大廳、交流迴廊，提供在地小農市集、文創手作工作坊及觀光產業之季節性活動場所。

沿著北海岸台2線往南走，途經萬里「大鵬足湯公園」，園內設置了泡腳湯屋、公共服務區、休憩涼亭以及跨越員潭溪的景觀橋，民眾除能在公園內停車休息，一邊享受足湯溫泉，一邊欣賞員潭溪河岸風景，也能到園內旅遊推廣中心逛逛在特色小物，或騎著自行車沿萬金自行車道向南可到野柳、海洋世界、龜吼漁港，往北可到金山中山溫泉公園、獅頭山公園、磺港、中角灣，遍遊萬金旅遊景點。

城鄉局表示，市府透過硬體建設翻轉新北城鄉風貌，完善北海岸旅遊的觀光系統，也為青春山海線旅遊品牌增添新亮點，新落成的金山中山溫泉公園、萬里大鵬足湯公園，園內皆增設YouBike單車站，春節假期來北海岸遊玩的民眾，可利用共享單車規畫騎遊之旅。

萬里大鵬足湯公園溫泉湯屋及景觀橋。圖／新北城鄉局提供
萬里大鵬足湯公園溫泉湯屋及景觀橋。圖／新北城鄉局提供
金山中山溫泉公園溫泉足湯屋。圖／新北城鄉局提供
金山中山溫泉公園溫泉足湯屋。圖／新北城鄉局提供
新北市長侯友宜過去與民眾一同體驗中山溫泉公園足湯。圖／新北城鄉局提供
新北市長侯友宜過去與民眾一同體驗中山溫泉公園足湯。圖／新北城鄉局提供

新北 溫泉 金山

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