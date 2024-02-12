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積了三天垃圾可以消化了！ 新北初四恢復垃圾收運
春節連假期間，新北初一到初三停止循線垃圾收運，明日農曆初四將恢復正常收運。新北環保局提醒，民眾要做好垃圾分類，並多加留意垃圾車響鈴音樂；2月14日（初五）為周三清潔隊例行停收日，當天沒有循線垃圾收運。
環保局說明，新北各區清潔隊將於明日開始恢復正常垃圾收運，請民眾配合做好垃圾分類，確實使用專用垃圾袋，若堆積的垃圾很多，可分批分天排出，以利清潔隊員更快將垃圾及資源回收物妥善收運或回收處理。
環保局提醒，民眾交付垃圾時，廚餘或資收物請勿混入專用垃圾袋丟入垃圾車，危險物品務必先行妥善處理，以免車斗內的密閉空間，因機器擠壓、摩擦產生火花引發爆炸事件，造成公共安全意外。危險物品如造型噴霧、芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐等高壓噴霧瓶罐，若未使用完，應排空後再交付資源回收車；行動電源為可回收物品應交付資源回收車，請勿混入一般垃圾投入垃圾車；奶粉、麵粉、番薯粉或其他調味料等，應以水混合作為廚餘回收；而金紙、香灰餘燼及炮竹等物品，請將餘燼滅熄後與水混和後，以專用垃圾袋包紮妥當交付垃圾車。
環保局指出，初一至初三循線收運停收期間，新北市開放71處定時定點收運點供民眾排出垃圾，但多數民眾仍習慣將垃圾先存放家中，等有循線垃圾收運時再排出，因此歷年春節後的垃圾量都會比平常日多1倍以上；初四恢復收運，垃圾車及資收車可能有無法準點抵達各清運點的情況，還請民眾多包涵並請留意垃圾車響鈴音樂。
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