積了三天垃圾可以消化了！ 新北初四恢復垃圾收運

春節連假期間，新北初一到初三停止循線垃圾收運，明日農曆初四將恢復正常收運。新北環保局提醒，民眾要做好垃圾分類，並多加留意垃圾車響鈴音樂；2月14日（初五）為周三清潔隊例行停收日，當天沒有循線垃圾收運。

環保局說明，新北各區清潔隊將於明日開始恢復正常垃圾收運，請民眾配合做好垃圾分類，確實使用專用垃圾袋，若堆積的垃圾很多，可分批分天排出，以利清潔隊員更快將垃圾及資源回收物妥善收運或回收處理。

環保局提醒，民眾交付垃圾時，廚餘或資收物請勿混入專用垃圾袋丟入垃圾車，危險物品務必先行妥善處理，以免車斗內的密閉空間，因機器擠壓、摩擦產生火花引發爆炸事件，造成公共安全意外。危險物品如造型噴霧、芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐等高壓噴霧瓶罐，若未使用完，應排空後再交付資源回收車；行動電源為可回收物品應交付資源回收車，請勿混入一般垃圾投入垃圾車；奶粉、麵粉、番薯粉或其他調味料等，應以水混合作為廚餘回收；而金紙、香灰餘燼及炮竹等物品，請將餘燼滅熄後與水混和後，以專用垃圾袋包紮妥當交付垃圾車。