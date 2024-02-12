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台北市清潔隊提早開工 初四起恢復收運垃圾

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市環保局清潔隊提早收假，為服務市民，明天起依原時間及路線收運一般垃圾、廚餘及資源回收物。圖／聯合報系資料照
台北市環保局清潔隊提早收假，為服務市民，明天起依原時間及路線收運一般垃圾、廚餘及資源回收物。圖／聯合報系資料照

春節連假還沒結束，卻有一群人默默上工服務市民。北市環保局說，為避免民眾家中垃圾囤積過久，明天開始將恢復收運一般垃圾、廚餘及資源回收物，大型廢棄物預約清運服務將自15日起恢復。

北市環保局表示，初一到初三停收垃圾期間，雖有開放北市限時收受點供民眾排出垃圾，但多數民眾仍習慣將垃圾囤放在家中，為服務市民，環保局清潔隊提早收假，明天起將依原時間及路線收運一般垃圾、廚餘及資源回收物。

大年初六開始，環保局恢復免費預約清運大型廢棄物服務。民眾家中若有大型廢棄物待清，可洽1999或與轄區清潔隊約定時間及地點免費清運，預約好再將大型廢棄物搬運到約定地點，切勿將大型廢棄物隨意放置戶外，以免造成環境髒亂、影響交通安全或因此受罰。

北市 廚餘 廢棄物

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