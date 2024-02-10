烏來吉野櫻綻放將湧入人潮 新店警實施交管

為因應每年1到4月烏來瀑布公園櫻花綻開，預期將湧入大量人潮。為此，新店警分局特別於今天開始，派員於烏來風景特定區周邊進行交管措施，同時也在烏來老街，向前來觀光民眾宣導犯罪預防。

新店警分局表示，烏來地區吉野櫻將於春節連續假期陸續綻放，預期將湧入許多賞櫻民眾。警方除了派員於烏來風景特定區周邊進行交管措施外，也在烏來老街對來訪遊客，擴大宣導反詐騙、反毒、婦幼保護、交通安全等訊息。呼籲民眾若遇有可疑情事，或疑似詐騙徵候態樣，可立即撥打110或165反詐騙專線。

另外，「113年加強重要節日安全維護工作」以治安平穩、交通順暢、民眾安心為三大工作主軸，針對當地居民及年長者，同步進行交通安全宣導，包括行人穿越道路應遵守行人專用號誌、於清晨或天色昏暗外出時應穿著亮色衣服、不在車陣中穿越馬路、過馬路不使用手機等良好習慣。