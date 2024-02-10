影／竹林山觀音寺萬頭攢動 蔡英文發一小時福袋仍爆滿

今天是大年初一，蔡英文總統新春參拜行程也馬不停蹄，下午到竹林山觀音寺參拜並發福袋，現場萬頭攢動，眾多民眾舉起手機拍照，也大喊「總統好」；福袋發了快一小時仍無法舒緩現場人潮，最後因行程關係只能由他人代發，但粉絲仍熱情不減歡送蔡。

蔡英文今赴位於新北林口的竹林山觀音寺，因為有預告要發送福袋，因此不少民眾早早一兩小時就到現場等候，將宮廟前廣場擠滿，連參拜民眾要走動都有困難，據統計現場真的超過萬人聚集，排隊領福袋民眾人龍繞了好幾圈。

蔡英文下午2時到場時，先是進寺廟參拜，接著就發送福袋，現場歡聲雷動，「總統好」、「我愛你」不絕於耳，也因為人潮眾多，發送速度不停加速，花了將近一小時，仍無法將排隊人潮消化完畢；蔡因為時間關係要趕桃園行程，像現場支持者致意，現場民眾也是配合而歡送，將宮廟宮廟牌坊前階梯擠爆，場面壯觀。另外，蔡離場後，幕僚也額外多發送2000份福袋，結果也是不到20分鐘就「完銷」。

發送福袋期間，行政院副院長鄭文燦、立委蘇巧慧、國策顧問呂子昌、前立委呂孫綾、民進黨副秘書長何博文、新北市議員李宇翔等人皆陪同。另外，藝人邰智源也因為拍攝「一日系列」，陪同一起感受。