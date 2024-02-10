快訊

龍年最強吉祥話！這句「龍行龘龘」大陸春晚也在用 念法、意思全揭曉

Nvidia現在市值多驚人？股價今年來已狂飆45％ 1家抵全香港上市陸企

年前的「美麗相遇」？公車連2次撞上同棵樹 員警一聽原委笑翻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／竹林山觀音寺萬頭攢動 蔡英文發一小時福袋仍爆滿

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
蔡英文總統新春參拜行程也馬不停蹄，下午到竹林山觀音寺參拜並發福袋，蔡因趕場而必須離開，支持者歡送離場。記者李成蔭／攝影
蔡英文總統新春參拜行程也馬不停蹄，下午到竹林山觀音寺參拜並發福袋，蔡因趕場而必須離開，支持者歡送離場。記者李成蔭／攝影

今天是大年初一，蔡英文總統新春參拜行程也馬不停蹄，下午到竹林山觀音寺參拜並發福袋，現場萬頭攢動，眾多民眾舉起手機拍照，也大喊「總統好」；福袋發了快一小時仍無法舒緩現場人潮，最後因行程關係只能由他人代發，但粉絲仍熱情不減歡送蔡。

蔡英文今赴位於新北林口的竹林山觀音寺，因為有預告要發送福袋，因此不少民眾早早一兩小時就到現場等候，將宮廟前廣場擠滿，連參拜民眾要走動都有困難，據統計現場真的超過萬人聚集，排隊領福袋民眾人龍繞了好幾圈。

蔡英文下午2時到場時，先是進寺廟參拜，接著就發送福袋，現場歡聲雷動，「總統好」、「我愛你」不絕於耳，也因為人潮眾多，發送速度不停加速，花了將近一小時，仍無法將排隊人潮消化完畢；蔡因為時間關係要趕桃園行程，像現場支持者致意，現場民眾也是配合而歡送，將宮廟宮廟牌坊前階梯擠爆，場面壯觀。另外，蔡離場後，幕僚也額外多發送2000份福袋，結果也是不到20分鐘就「完銷」。

發送福袋期間，行政院副院長鄭文燦、立委蘇巧慧、國策顧問呂子昌、前立委呂孫綾、民進黨副秘書長何博文、新北市議員李宇翔等人皆陪同。另外，藝人邰智源也因為拍攝「一日系列」，陪同一起感受。

另外，有關民進黨參戰下屆新北市長，蘇巧慧呼聲頗高，而另外一位高機率潛在對手的立委黃國昌也於稍晚到場，是否選戰提早開打引發討論。蘇回應，其實大年初一能夠到廟宇參拜是家中本有的習俗，擔任立委之後更是藉此機會跟所有民眾問好；現在的工作就是要把國會議員角色扮演好，也很感謝大家肯定她近年政績，自己一定會更努力，做出更好成績。

蔡英文總統新春參拜行程也馬不停蹄，下午到竹林山觀音寺參拜並發福袋，現場萬頭攢動，民眾排隊領取福袋。記者李成蔭／攝影
蔡英文總統新春參拜行程也馬不停蹄，下午到竹林山觀音寺參拜並發福袋，現場萬頭攢動，民眾排隊領取福袋。記者李成蔭／攝影
立委蘇巧慧是否參選下屆新北市長引發關注，今陪同蔡英文總統新春參拜後，接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
立委蘇巧慧是否參選下屆新北市長引發關注，今陪同蔡英文總統新春參拜後，接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
蔡英文總統新春參拜行程也馬不停蹄，下午到竹林山觀音寺參拜並發福袋，現場萬頭攢動，爭相舉起手機攝影。記者李成蔭／攝影
蔡英文總統新春參拜行程也馬不停蹄，下午到竹林山觀音寺參拜並發福袋，現場萬頭攢動，爭相舉起手機攝影。記者李成蔭／攝影
蔡英文總統新春參拜行程也馬不停蹄，下午到竹林山觀音寺參拜並發福袋，蔡因趕場而必須離開，揮手向支持者致意。記者李成蔭／攝影
蔡英文總統新春參拜行程也馬不停蹄，下午到竹林山觀音寺參拜並發福袋，蔡因趕場而必須離開，揮手向支持者致意。記者李成蔭／攝影
蔡英文總統新春參拜行程也馬不停蹄，下午到竹林山觀音寺參拜並發福袋，藝人邰智源也因為拍攝「一日系列」，陪同一起感受。記者李成蔭／攝影
蔡英文總統新春參拜行程也馬不停蹄，下午到竹林山觀音寺參拜並發福袋，藝人邰智源也因為拍攝「一日系列」，陪同一起感受。記者李成蔭／攝影

福袋 蔡英文

延伸閱讀

蔡英文總統慰勉憲兵裝步239營 感謝留守崗位的辛勞

超過10年沒逛過賣場 蔡英文合體網紅「陪沈團」買年貨

蘇起斷言兩岸關係在賴清德任內「Game Over」 揭中共出這招逼談判

批蔡總統不護太平島主權 賴士葆：不如漁民積極

相關新聞

影／竹林山觀音寺萬頭攢動 蔡英文發一小時福袋仍爆滿

今天是大年初一，蔡英文總統新春參拜行程也馬不停蹄，下午到竹林山觀音寺參拜並發福袋，現場萬頭攢動，眾多民眾舉起手機拍照，也...

賴清德發福袋人氣超旺 排隊人潮擠爆龍山寺周遭

副總統賴清德今天上午10時35分抵達艋舺龍山寺參香祈福，並發放福袋。現場排隊信眾人山人海，大門一度無法進出，只能從側門離...

影／當選後更熱鬧 賴清德萬里老家初一人潮洶湧成走春景點

總統當選人賴清德位於新北萬里的老家選前爭議不斷，討論度也高，也成為熱門造訪點，外界原以為熱潮退燒，但沒想到初一一大早就有...

湧蓮寺國運籤抽中「下中」 廟方：兩岸可能有衝突傾向但仍有轉機

龍年到來新的一年正式開始，不少宮廟也會抽國運籤，其中位於新北的蘆洲湧蓮寺就抽2024甲辰龍年國運籤，分別有士農工商4支籤...

連勝文籲黨檢討造勢音樂沒聽過 蔣萬安突獻唱這首歌

國民黨副主席連勝文昨在個人臉書提到選後檢討，他認為組織心態年輕化是關鍵，並舉例國民黨大型造勢場合所播放的音樂，絕大多數他...

湧蓮寺公籤稱「兩岸恐有衝突」 蔣萬安喊話賴清德

新北市蘆洲區湧蓮寺昨23時35分抽出國運籤，針對「士籤」到中下籤，管理委員會常務委員楊蓮福解釋，兩岸可能會有衝突，但仍有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。