快訊

年前大吵一架…親戚故意包「444紅包」氣人 網友嚇瘋：有夠沒品

男子巧遇罕見「藍眼仙氣白獸」過馬路 一次拍到三隻超幸運照片爆紅

大學考招攻略／參採科目失常怎辦？專家教「強包弱」選上理想校系

影／當選後更熱鬧 賴清德萬里老家初一人潮洶湧成走春景點

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
總統當選人賴清德位於新北萬里的老家在大年初一人氣強強滾，人車流不斷，拍照還可能遭來往車流影響。記者李成蔭／攝影
總統當選人賴清德位於新北萬里的老家在大年初一人氣強強滾，人車流不斷，拍照還可能遭來往車流影響。記者李成蔭／攝影

總統當選人賴清德位於新北萬里老家選前爭議不斷，討論度也高，也成為熱門造訪點，外界原以為熱潮退燒，但沒想到初一一大早就有不少民眾前往，當中不少是在住宅前合影留念，也有人到一旁花圃參觀，人車絡繹不絕，讓當地新年就相當熱鬧。

記者今早上實地前往萬里中福地區了解賴清德老家情況，沒想到早早有人在現場拍照、參觀一旁花圃，更有不少家庭全員出動，大人揪孩童當出門踏青，現場歡笑聲不斷，民眾都相當熱情。

造訪民眾指出，趁著過年休假前來看看，來看看「甘苦人」小時候住的房子究竟長什麼樣子；也有民眾說，賴清德當選總統，是偶像，相當勵志，今天就是要來看看並合影留念。不過，也有民眾表示，不認同賴對老家的做法與態度，今天就是來看看這違建有多誇張。

記者留在賴清德老家一段時間參觀，期間來往人潮、車潮都不斷，大家互相幫忙拍照，也開心在建物前擺出開心姿勢，有時拍照還會遭過往來車影響，要找個位置停車幾度出現困難，人氣強強滾，當地初一早完全不冷清，相當熱絡。

總統當選人賴清德位於新北萬里的老家在大年初一人氣強強滾，有不少家庭全員出動，大人揪孩童出門，並在建築物前合影留念。記者李成蔭／攝影
總統當選人賴清德位於新北萬里的老家在大年初一人氣強強滾，有不少家庭全員出動，大人揪孩童出門，並在建築物前合影留念。記者李成蔭／攝影
總統當選人賴清德位於新北萬里的老家在大年初一人氣強強滾，人潮絡繹不絕。記者李成蔭／攝影
總統當選人賴清德位於新北萬里的老家在大年初一人氣強強滾，人潮絡繹不絕。記者李成蔭／攝影
總統當選人賴清德位於新北萬里的老家位於中福地區，要抵達還需經過一陡峭斜坡，好在中福路上有指引，方便尋找目的地。記者李成蔭／攝影
總統當選人賴清德位於新北萬里的老家位於中福地區，要抵達還需經過一陡峭斜坡，好在中福路上有指引，方便尋找目的地。記者李成蔭／攝影
總統當選人賴清德位於新北萬里的老家在大年初一人氣強強滾，有不少家庭全員出動，大人揪孩童出門，並在建築物前合影留念。記者李成蔭／攝影
總統當選人賴清德位於新北萬里的老家在大年初一人氣強強滾，有不少家庭全員出動，大人揪孩童出門，並在建築物前合影留念。記者李成蔭／攝影

老家 萬里 賴清德

延伸閱讀

湧蓮寺公籤稱「兩岸恐有衝突」 蔣萬安喊話賴清德

影／賴清德初一回萬里發福袋 鄉親嗨爆喊「我愛你」爭相合照

東港東隆宮春節送招財錢母 賴清德初五參拜發送限量福袋

賴清德過年返鄉回萬里參拜 老家鄉親排隊領紅包

相關新聞

影／當選後更熱鬧 賴清德萬里老家初一人潮洶湧成走春景點

總統當選人賴清德位於新北萬里的老家選前爭議不斷，討論度也高，也成為熱門造訪點，外界原以為熱潮退燒，但沒想到初一一大早就有...

湧蓮寺國運籤揭曉 「這支」抽到籤王代表萬事大吉

龍年到來新的一年正式開始，不少宮廟也會抽國運籤，其中位於新北的蘆洲湧蓮寺就抽2024甲辰龍年國運籤，分別有士農工商4支籤...

連勝文籲黨檢討造勢音樂沒聽過 蔣萬安突獻唱這首歌

國民黨副主席連勝文昨在個人臉書提到選後檢討，他認為組織心態年輕化是關鍵，並舉例國民黨大型造勢場合所播放的音樂，絕大多數他...

湧蓮寺公籤稱「兩岸恐有衝突」 蔣萬安喊話賴清德

新北市蘆洲區湧蓮寺昨23時35分抽出國運籤，針對「士籤」到中下籤，管理委員會常務委員楊蓮福解釋，兩岸可能會有衝突，但仍有...

除夕成功安太座 蔣萬安：老天給我最美的太太「我求生意志強」

由於行程繁忙，台北市長蔣萬安昨直呼「大家放我一馬，否則我要被太太放生」，他要回家安太座。今早他赴艋舺龍山寺參香，受訪時被...

台北捷運除夕夜變這樣 網友：跟疫情3級警戒一樣空

由於民眾南下返鄉，台北市每逢春節期間初期人車銳減。昨天除夕，游姓網友在「路上觀察學院」臉書社團PO出昨晚7時半的台北捷運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。