影／當選後更熱鬧 賴清德萬里老家初一人潮洶湧成走春景點

總統當選人賴清德位於新北萬里的老家選前爭議不斷，討論度也高，也成為熱門造訪點，外界原以為熱潮退燒，但沒想到初一一大早就有不少民眾前往，當中不少是在住宅前合影留念，也有人到一旁花圃參觀，人車絡繹不絕，讓當地新年就相當熱鬧。

記者今早上實地前往萬里中福地區了解賴清德老家情況，沒想到早早有人在現場拍照、參觀一旁花圃，更有不少家庭全員出動，大人揪孩童當出門踏青，現場歡笑聲不斷，民眾都相當熱情。

造訪民眾指出，趁著過年休假前來看看，來看看「甘苦人」小時候住的房子究竟長什麼樣子；也有民眾說，賴清德當選總統，是偶像，相當勵志，今天就是要來看看並合影留念。不過，也有民眾表示，不認同賴對老家的做法與態度，今天就是來看看這違建有多誇張。