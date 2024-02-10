影／當選後更熱鬧 賴清德萬里老家初一人潮洶湧成走春景點
總統當選人賴清德位於新北萬里的老家選前爭議不斷，討論度也高，也成為熱門造訪點，外界原以為熱潮退燒，但沒想到初一一大早就有不少民眾前往，當中不少是在住宅前合影留念，也有人到一旁花圃參觀，人車絡繹不絕，讓當地新年就相當熱鬧。
記者今早上實地前往萬里中福地區了解賴清德老家情況，沒想到早早有人在現場拍照、參觀一旁花圃，更有不少家庭全員出動，大人揪孩童當出門踏青，現場歡笑聲不斷，民眾都相當熱情。
造訪民眾指出，趁著過年休假前來看看，來看看「甘苦人」小時候住的房子究竟長什麼樣子；也有民眾說，賴清德當選總統，是偶像，相當勵志，今天就是要來看看並合影留念。不過，也有民眾表示，不認同賴對老家的做法與態度，今天就是來看看這違建有多誇張。
記者留在賴清德老家一段時間參觀，期間來往人潮、車潮都不斷，大家互相幫忙拍照，也開心在建物前擺出開心姿勢，有時拍照還會遭過往來車影響，要找個位置停車幾度出現困難，人氣強強滾，當地初一早完全不冷清，相當熱絡。
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