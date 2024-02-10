聽新聞
test
0:00 / 0:00
除夕成功安太座 蔣萬安：老天給我最美的太太「我求生意志強」
由於行程繁忙，台北市長蔣萬安昨直呼「大家放我一馬，否則我要被太太放生」，他要回家安太座。今早他赴艋舺龍山寺參香，受訪時被問到是否有成功「安太座」？蔣萬安說，除夕夜有時間和家人、孩子與太太吃頓飯非常開心，還說因為一直拜月老，老天爺才給他最好的太太，開玩笑說「我求生意志很強」。
蔣萬安今赴艋舺龍山寺參香祈福，受時被問到昨晚是否有成功「安太座」時，他說除夕夜大家和家人團聚吃年夜飯，自己也不例外，昨天很高興終於能夠在除夕夜與家人在一起，和太太、孩子、家人吃頓飯，非常開心。
蔣萬安也向太太表達感謝，感謝她過去1年來帶著三寶分擔很多事情，讓自己能在工作崗位上為市民服務無後顧之憂，也祝福所有市民在新的一年平安順心、生意興旺、身體健康。
由於龍山寺月老相當靈驗，媒體問他是否有拜過月老？蔣萬安表示，自己就是一直拜月老，所以老天爺給他全世界最好、最美的太太，還開玩笑地說「我求生意志很強」。
蔣萬安也透露，初二、初三休假，會撥時間陪家人，帶著太太、孩子出門走走，過去依整年的時間比較少陪伴家人，所以要花點時間補償、陪伴他們。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言