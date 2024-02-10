除夕成功安太座 蔣萬安：老天給我最美的太太「我求生意志強」

由於行程繁忙，台北市長蔣萬安昨直呼「大家放我一馬，否則我要被太太放生」，他要回家安太座。今早他赴艋舺龍山寺參香，受訪時被問到是否有成功「安太座」？蔣萬安說，除夕夜有時間和家人、孩子與太太吃頓飯非常開心，還說因為一直拜月老，老天爺才給他最好的太太，開玩笑說「我求生意志很強」。

蔣萬安今赴艋舺龍山寺參香祈福，受時被問到昨晚是否有成功「安太座」時，他說除夕夜大家和家人團聚吃年夜飯，自己也不例外，昨天很高興終於能夠在除夕夜與家人在一起，和太太、孩子、家人吃頓飯，非常開心。

蔣萬安也向太太表達感謝，感謝她過去1年來帶著三寶分擔很多事情，讓自己能在工作崗位上為市民服務無後顧之憂，也祝福所有市民在新的一年平安順心、生意興旺、身體健康。

由於龍山寺月老相當靈驗，媒體問他是否有拜過月老？蔣萬安表示，自己就是一直拜月老，所以老天爺給他全世界最好、最美的太太，還開玩笑地說「我求生意志很強」。

蔣萬安也透露，初二、初三休假，會撥時間陪家人，帶著太太、孩子出門走走，過去依整年的時間比較少陪伴家人，所以要花點時間補償、陪伴他們。