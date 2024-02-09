除夕秀廚藝 蔣萬安、侯友宜當型男主廚PK情歌絕招樣樣來

今天除夕，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜難得廚藝大PK。侯友宜拿出夫人最愛的寧波菜「雪菜炒年糕」，挑戰蔣萬安的招牌菜炒三鮮。不過，蔣萬安光是菜名就取「金龍爆炒三鮮福龍好運來」超吉祥，略勝一籌。

兩人也拿出大絕招，侯友宜幫豬肉馬殺雞5分鐘增彈性；蔣萬安不輸陣，不只按摩，還唱招牌歌「告白氣球」讓雞肉軟嫩。

儘管兩人廚藝不相上下，不過因為蔣萬安話太多，侯友宜早完成招牌年菜雪菜年糕，一度站到蔣萬安旁，讓蔣萬安壓力超大，最後時間快不夠還開始手忙腳亂，直呼「糟糕，我好像真的話太多」，更失手勾芡水放太多，露出超驚嚇表情，還好驚險一刻，順利時間內完成美味料理。

今天除夕夜，為陪家戶圍爐，蔣萬安難得下廚，找新北市長侯友宜到開平餐飲學校PK廚藝，兩人從挑食材、烹調到品嚐互評，並由餐飲優秀學生擔任料理小幫手。

侯友宜說，他與蔣市政合作無間，從沒「相害（台語）」，不過春節還是要來對打較量一下，挑炒年糕是因為太太愛吃；蔣萬安的炒三鮮則是主打海鮮，過年大魚大肉，吃吃清爽海鮮很不錯。

難得鏡頭前下廚，蔣萬安、侯友宜刀工看出平常兩人都有下過廚，蔣還知道料理川燙青菜可以加點鹽較翠綠，大加分；侯友宜則為讓豬肉有彈性，不忘醃肉時抓捏馬殺雞，讓豬肉有彈性。蔣萬安看到則加碼幫雞肉按摩，還唱「親愛的」告白氣球招牌情歌給雞肉聽，讓一旁的侯友宜連忙開玩笑啐念「影響我的心情了」。

不過因蔣萬安煮得太開心，又是唱歌、又分享煮菜經驗，侯友宜的炒年糕已經料理好，沒想到蔣萬安才剛要爆香，驚呼侯「這麼快、這麼厲害」，侯友宜冷回「因為你話太多了」。