快訊

「年年有餘」年夜飯吃剩該怎麼保存？3招冰箱省電整理法曝光

除夕台中不平靜！太平、東區2民宅接連大火 一度6人受困

除夕秀廚藝 蔣萬安、侯友宜當型男主廚PK情歌絕招樣樣來

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安（中）因為話太多，最後手忙腳亂，還一時失手勾芡加太多，一度露出超驚嚇表情，還好驚險一刻，順利時間內完成美味料理。圖／台北市政府提供
蔣萬安（中）因為話太多，最後手忙腳亂，還一時失手勾芡加太多，一度露出超驚嚇表情，還好驚險一刻，順利時間內完成美味料理。圖／台北市政府提供

今天除夕，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜難得廚藝大PK。侯友宜拿出夫人最愛的寧波菜「雪菜炒年糕」，挑戰蔣萬安的招牌菜炒三鮮。不過，蔣萬安光是菜名就取「金龍爆炒三鮮福龍好運來」超吉祥，略勝一籌。

兩人也拿出大絕招，侯友宜幫豬肉馬殺雞5分鐘增彈性；蔣萬安不輸陣，不只按摩，還唱招牌歌「告白氣球」讓雞肉軟嫩。

儘管兩人廚藝不相上下，不過因為蔣萬安話太多，侯友宜早完成招牌年菜雪菜年糕，一度站到蔣萬安旁，讓蔣萬安壓力超大，最後時間快不夠還開始手忙腳亂，直呼「糟糕，我好像真的話太多」，更失手勾芡水放太多，露出超驚嚇表情，還好驚險一刻，順利時間內完成美味料理。

今天除夕夜，為陪家戶圍爐，蔣萬安難得下廚，找新北市長侯友宜到開平餐飲學校PK廚藝，兩人從挑食材、烹調到品嚐互評，並由餐飲優秀學生擔任料理小幫手。

侯友宜說，他與蔣市政合作無間，從沒「相害（台語）」，不過春節還是要來對打較量一下，挑炒年糕是因為太太愛吃；蔣萬安的炒三鮮則是主打海鮮，過年大魚大肉，吃吃清爽海鮮很不錯。

難得鏡頭前下廚，蔣萬安、侯友宜刀工看出平常兩人都有下過廚，蔣還知道料理川燙青菜可以加點鹽較翠綠，大加分；侯友宜則為讓豬肉有彈性，不忘醃肉時抓捏馬殺雞，讓豬肉有彈性。蔣萬安看到則加碼幫雞肉按摩，還唱「親愛的」告白氣球招牌情歌給雞肉聽，讓一旁的侯友宜連忙開玩笑啐念「影響我的心情了」。

不過因蔣萬安煮得太開心，又是唱歌、又分享煮菜經驗，侯友宜的炒年糕已經料理好，沒想到蔣萬安才剛要爆香，驚呼侯「這麼快、這麼厲害」，侯友宜冷回「因為你話太多了」。

最後兩人順利完成料理，蔣萬安品嚐侯友宜的雪菜年糕直呼「不錯誒...，有一些辣，非常好吃」；侯友宜也評蔣萬安的「金龍爆炒三鮮好運到福運旺」超香。侯友宜說，除夕圍爐這一道雪菜炒年糕代表一家人黏在一起團圓在一起；蔣萬安也祝大家龍年福運龍來，好運攏總來。

今天除夕，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜難得廚藝大PK。記者黃義書／攝影
今天除夕，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜難得廚藝大PK。記者黃義書／攝影
侯友宜（左）說，除夕圍爐這一道雪菜炒年糕代表一家人黏在一起團圓在一起；蔣萬安（右）也祝大家龍年福運龍來，好運攏總來。記者黃義書／攝影
侯友宜（左）說，除夕圍爐這一道雪菜炒年糕代表一家人黏在一起團圓在一起；蔣萬安（右）也祝大家龍年福運龍來，好運攏總來。記者黃義書／攝影
今天除夕，台北市長蔣萬安（右起）、新北市長侯友宜難得廚藝大PK。記者黃義書／攝影
今天除夕，台北市長蔣萬安（右起）、新北市長侯友宜難得廚藝大PK。記者黃義書／攝影
今天除夕，台北市長蔣萬安（右）、新北市長侯友宜（左）難得廚藝大PK。記者黃義書／攝影
今天除夕，台北市長蔣萬安（右）、新北市長侯友宜（左）難得廚藝大PK。記者黃義書／攝影
侯友宜（左二）說，除夕圍爐這一道雪菜炒年糕代表一家人黏在一起團圓在一起；蔣萬安（右二）也祝大家龍年福運龍來，好運攏總來。記者黃義書／攝影
侯友宜（左二）說，除夕圍爐這一道雪菜炒年糕代表一家人黏在一起團圓在一起；蔣萬安（右二）也祝大家龍年福運龍來，好運攏總來。記者黃義書／攝影

侯友宜 蔣萬安

延伸閱讀

感謝清潔隊維護市容 蔣萬安發紅包、贈水果禮盒

停招赴陸團 侯友宜：觀光產業只有愈來愈差

影／小年夜圍爐 侯友宜祝警察們「平安最好」

蔣萬安率北市府團隊拜早年：萬事龍平安

相關新聞

小年夜 雙北市長拜早年、視察疏運

小年夜年節氣氛滿滿，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜昨分別慰問年節前仍堅守崗位的清潔隊、醫護人員和員警，向眾人拜早年。雙北...

北市大安警加強執法 1月取締417件不停讓、162件駕車用手機

台北市大安警分局為防制交通事故，配合警察局無號誌路口安全改善實施計畫，針對「行經交岔路口不依規定停讓」及「駕車使用行動電...

除夕秀廚藝 蔣萬安、侯友宜當型男主廚PK情歌絕招樣樣來

今天除夕，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜難得廚藝大PK。侯友宜拿出夫人最愛的寧波菜「雪菜炒年糕」，挑戰蔣萬安的招牌菜炒三...

新北加碼500萬 補助公幼集特班延托

公立幼兒園延托政策2月上路，新北加碼500萬，補助辦集中式特教班延托，預計312人次特生受惠；北市也自今年寒假起，實施定...

過年老宅也要換新衣 北市府「都更5＋2」主動出擊

龍年新春除舊布新，年久的老宅也該蛻變換新。北市建管處昨天起推出113年度北市原有住宅無障礙環境示範點補助，受理申請時間到...

連續兩天與東京都知事會面 蔣萬安盼能讓台北永續有「這心態」

台北市長蔣萬安昨天與東京都知事小池百合子在市府會面，今下午又特別到晶華酒店茶敘，蔣今傍晚也在臉書分享，這兩次會面讓他受益...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。