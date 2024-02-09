過年老宅也要換新衣 北市府「都更5＋2」主動出擊

龍年新春除舊布新，年久的老宅也該蛻變換新。北市建管處昨天起推出113年度北市原有住宅無障礙環境示範點補助，受理申請時間到5月31日止；都發局去年推出「都更5+2箭」，新增「防災型都更專案」及「整建住宅專案計畫」，放寬意願書受理格式、簡化程序，主動協助老舊房屋公辦都更，迄今有10案進入第二階段說明會及意願調查。

老舊住宅有意申設無障礙升降設備補助，5月31日前受理報名，以總工程經費45%為上限，本年度最高每案可補助36萬元，從2014年迄今，每年平均20棟住宅受惠。電梯加碼部分，都發局提高補助金額至每案300萬元，迄今已有9案核准施工。

另外，在「都更5+2箭」部分，都發局介紹，「防災型都更專案」以增加誘因、減災害、加速辦的精神，提升「耐震能力不足」的危險建物，市府去年辦2場次都計說明會，專案現於審議階段，預計今年實施。

「整建住宅專案計畫」透過增容積、補利息、齊協力的方式提高整宅都更意願，市府主動出擊辦4場政策法令說明會，將持續擴大觸及整宅專案協助對象。

都發局說，市府修正「都市更新自治條例」，使得未來更新案件審查時效可縮短3個月，全市共計130處山坡地危險建築可受惠辦理都更、更新建築，方案更具彈性。