毛小孩過年加菜大禁忌：洋蔥、蔥、大蒜、辛香料

農曆春節來臨，新北市動保處製作美味年菜，並提醒飼主若要給毛寶貝加菜，應避免高油脂高鹽份。動保處獸醫師林孟謙說，食材要避開動物禁忌食材，比如洋蔥、蔥、大蒜、辛香料、酒精等，恐造成毛寶貝嘔吐、腹瀉、血尿、休克，建議選擇天然營養食材，以川燙或蒸煮為主。

動保處製作美味年菜，「龍鳳呈祥-巨龍蒸餃」使用蝦肉、雞胸肉、餛飩皮、蟹味棒和高麗菜等食材，巧妙製作而成，將蝦肉及雞胸肉搗碎成泥混合均勻成餡料，將餛飩皮放入餡料，側邊排列上蟹味棒後包起來，再擺放蝦頭、蝦尾裝飾，毛寶貝食用時要去除，最後以高麗菜鋪底放入蒸籠蒸15分鐘即可。

另一款「金龍吐珠-大元寶燒賣」，由寵物鮮食課程老師陳詩蓉設計，先將娃娃菜燙至6分熟，泡入冰水中，放涼後備用，綠花椰菜去莖皮切細碎、香菇切細碎備用、雞蛋打散備用，依序放入豬絞肉、雞蛋、豆腐、綠花椰菜碎及香菇碎，先攪拌均勻且摔打至有彈性後，包入娃娃菜中捲起，依序擺放進蒸籠蒸15分鐘後灑上黑芝麻裝飾，即可呈現出一道令人垂涎欲滴的料理。

林孟謙指出，過年給毛寶貝加菜，應避免高油脂高鹽份，食材挑選更要避開動物禁忌食材，像是洋蔥、蔥、大蒜、辛香料、酒精等食材可能造成毛寶貝嘔吐、腹瀉、血尿、休克。建議選擇天然營養食材，料理以川燙或蒸煮不加調味料方式，並適量添加蔬菜水果，確保寵物攝取充足的營養。