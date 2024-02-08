雙溪高中偕家長會、企業主送弱勢年菜 暖心善舉持續10多年

明天就是農曆除夕，許多家庭近日忙著張羅年夜飯食材。新北市立雙溪高中校長葉俊士說，雙溪地區仍有不少弱勢家庭，學校歷屆家長會成員年年組成善心供餐團，10多年來為來自弱勢家庭的學生準備年夜飯，今年有20個家庭受惠，明晚一起享用年夜飯。

雙溪高中善心供餐團是由家長會前會長林志銜發起，並獲得大碩發展公司董事長許慶業及劉定坤、王文龍等企業家支持，眾人合力提供弱勢學生家庭，能夠在除夕夜享用豐盛的年夜飯。

新北市教育局得知雙溪高中家長會善舉，也提供新北市長侯友宜的「吉龍舞春」春聯、紅包及被子等禮品，連同年夜飯發送給20個家庭，祝福大家圍爐團圓，溫馨迎新年。

葉俊士表示，過去3年疫情期間，各行各業發展都受到衝擊，雙溪有不少學生的的家經濟困境加劇，連滿足三餐都有困難。還好新北市政府推出幸福保衛站政策，讓學生至少可以吃飽，更感謝歷屆家長會成員共同支持送年菜善行。有些學生已從雙溪高中畢業，但是因為家庭條件尚未改善，家長會成員仍會持續送餐，傳達社會溫情。

雙溪高中家長會輔導會長林惠玉說，贈送年菜過程中，發現學校很用心，各處室主任和輔導老師會同行關懷學生，提醒學生善用寒假時間充實自己，並要懂得感恩，日後回饋家鄉和社會。