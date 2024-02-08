快訊

過年除舊布新！蘋果、三星鈦金屬手機清潔步驟曝光 這些禁忌恐傷機身

遭酸「嘴秋被打活該」 陳沂怒回擊：我就這德性不會改變

黃子佼突向被害人道歉 孟耿如20字回應：勇敢面對！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙溪高中偕家長會、企業主送弱勢年菜 暖心善舉持續10多年

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市立雙溪高中和家長會及善心企業家，年年為來自弱勢家庭的學生準備年夜飯，享用社會溫情迎接新年。圖／雙溪高中提供
新北市立雙溪高中和家長會及善心企業家，年年為來自弱勢家庭的學生準備年夜飯，享用社會溫情迎接新年。圖／雙溪高中提供

明天就是農曆除夕，許多家庭近日忙著張羅年夜飯食材。新北市立雙溪高中校長葉俊士說，雙溪地區仍有不少弱勢家庭，學校歷屆家長會成員年年組成善心供餐團，10多年來為來自弱勢家庭的學生準備年夜飯，今年有20個家庭受惠，明晚一起享用年夜飯。

雙溪高中善心供餐團是由家長會前會長林志銜發起，並獲得大碩發展公司董事長許慶業及劉定坤、王文龍等企業家支持，眾人合力提供弱勢學生家庭，能夠在除夕夜享用豐盛的年夜飯。

新北市教育局得知雙溪高中家長會善舉，也提供新北市長侯友宜的「吉龍舞春」春聯、紅包及被子等禮品，連同年夜飯發送給20個家庭，祝福大家圍爐團圓，溫馨迎新年。

葉俊士表示，過去3年疫情期間，各行各業發展都受到衝擊，雙溪有不少學生的的家經濟困境加劇，連滿足三餐都有困難。還好新北市政府推出幸福保衛站政策，讓學生至少可以吃飽，更感謝歷屆家長會成員共同支持送年菜善行。有些學生已從雙溪高中畢業，但是因為家庭條件尚未改善，家長會成員仍會持續送餐，傳達社會溫情。

雙溪高中家長會輔導會長林惠玉說，贈送年菜過程中，發現學校很用心，各處室主任和輔導老師會同行關懷學生，提醒學生善用寒假時間充實自己，並要懂得感恩，日後回饋家鄉和社會。

1名接受家長會贈送年夜飯的學生，兄弟姊妹人數多，日前家中又遭遇變故，經濟更加困難。平常時候家中就很難吃到「桌菜」，除夕年夜飯也是簡單加一兩道菜，很開心學校和家長會協助準備料理，讓他的家人可以吃到美味菜色，幸福迎接新年。

新北市立雙溪高中和家長會及善心企業家，年年為來自弱勢家庭的學生準備年夜飯，享用社會溫情迎接新年。圖／雙溪高中提供
新北市立雙溪高中和家長會及善心企業家，年年為來自弱勢家庭的學生準備年夜飯，享用社會溫情迎接新年。圖／雙溪高中提供

年夜飯 弱勢家庭 雙溪高中

延伸閱讀

年夜飯喝溫鹽水除晦！初一招貴人桃花、開工日必做一事「好運熱起來」

蔣偉文、劉怡里合開「文里補習班」 料理年菜不忘拌嘴

春節連假 金山公所攜手促進會為獨老送年菜

降血壓、保眼護膚又助抗癌 年菜必備「長年菜」芥菜營養價值高

相關新聞

台北減碳 市府祭3招盼體感降溫2°C

北市受都市化、熱島效應與盆地影響，夏季特別悶熱，市府今年將「由公而私、先新後舊、先示範後要求」推動低碳家園三大策略，盼打...

蔣萬安率北市府團隊拜早年：萬事龍平安

春節假期第一天到來，台北市長蔣萬安今一早在臉書釋出影片，率市府團隊向民眾拜早年，所有人都圍上北市府跨年限定版本的圍巾，副...

新春踏翠「微笑山線」串好運 俯瞰山水盡收眼底

現代忙碌的生活，有多久沒有和家人走出戶外了？新北郊山串聯適合踏青、走春的「微笑山線」，如同遠離城市塵囂的秘境後花園，都可...

春節三峽紫微天后宮添好運 求發財金有訣竅

利用春節和家人團聚之際，廟宇參香不但祈求新年工作順利平安，還可向財神爺許願眷顧；中和南山福德宮、三峽紫微天后宮，都是參香...

罕見姓氏趣味多 她巧遇老爸故舊差點淚崩

罕見姓氏有時讓人感到新鮮或傻眼，新北地檢署日前有「笪（ㄉㄚˊ）」姓被告，讓人不知道怎樣念？抗醣教官三榮財說，是當年清朝皇...

今起7天春節連假 新北長庚、恩主公看診時間微調

今起小年夜七天春節連假，各醫院門診時間有所異動，新北土城長庚及三峽恩主公醫院今小年夜維持正常門診，明天除夕則是全日停診，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。