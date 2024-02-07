淡水沙崙海灘出入口突建圍籬 地方反彈

新北淡水沙崙海域風景優美，吸引大批遊客到此休憩，但附近居民埋怨有馬糞、沙攤車違規進入。當地里長近日發現沙灘出入口正在加蓋ㄧ人高的圍籬，阻擋車、馬進入，政府卻未與地方溝通，若有人溺水恐影響救援速度。馬術選手郭淑美也批，民眾陳情有馬糞就禁止馬匹進入「是在戒嚴時代嗎？」新北觀旅局說，會建請國產署滾動檢討。

淡水沙崙海域早年是海水浴場，直到2012年被公告為危險海域禁止進入，但仍有不少民眾到灘遊憩，附近有咖啡廳及私人馬場，不定期舉辦淨灘音樂會或提供沙灘騎乘體驗，沙灘更是婚紗拍攝知名場地，然而附近居民抱怨沙灘車、汽機車違規進入、馬糞造成髒亂或是亂施放煙火等問題。

由於沙崙沙灘為國有地，國產署去年底與新北市府開會決議，在沙灘2處出入口設置阻隔設施，避免車輛進入，近日施工已架起7、8片一人高圍欄。沙崙里長彭瑀筑說，她上周六才才知道沙灘正在施作圍籬，政府不跟地方溝通，若有人溺水恐影響救援速度，出事要算誰的？有業者憂心，沙崙海域過去一年有10多起自殺、溺水，都是居民用沙灘車載急救人員下沙灘，如果國產署圍起來，沙灘有人出事居民也幫不了忙，到時大家都不敢再來這片沙灘。

馬術選手郭淑美說，馬術在沙崙海灘已有40年歷史，也曾主辦2屆全運會馬術競賽場地，為新北連續9年拿下全運會馬術冠軍，更是各地馬術愛好人士、新北市騎警隊野外訓練場及身障團體馬術復健場所。

郭指出，馬不能在路上行走，在沙灘上運動何錯之有？既然一般寵物都能進到沙灘，馬為何不行？國產署因部分民眾陳情就封閉沙灘「是在戒嚴時代嗎？」應透過委管單位讓大家都有權利使用沙灘，建議新北觀旅局、體育局可以考慮利用這片沙灘，為馬術運動打造更好環境。

議員鄭宇恩說，沙崙水域已有海象報告評估可季節性開放水域遊憩活動，市府卻拖延開放規畫，現又未和當地居民溝通下，因少數違規事件，就以圍籬來限縮民眾親近海洋權益，增加海灘發生意外時救災困難，更顯得政府機關態度消極，違背向海致敬政策，盼新北觀光局及國產署別一意孤行，加速展開對沙崙海灘管理及開放規畫。

議員陳偉杰指出，國產署及市府相關單位預計年後將再次開會協調，市府應承接起市府維管責任，或由沙崙文創園區認養都是正面的方式。