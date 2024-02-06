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淡水鄞山寺攜手警分局 警車載物資贈獨居長者

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區鄞山寺與淡水警分局共同舉辦了聯合慰問獨居長者，致贈物資關懷活動，由警車載運，提供物資給淡水地區共計89位的獨居長者。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區鄞山寺與淡水警分局共同舉辦了聯合慰問獨居長者，致贈物資關懷活動，由警車載運，提供物資給淡水地區共計89位的獨居長者。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區鄞山寺與淡水警分局共同舉辦了聯合慰問獨居長者，致贈物資關懷活動，淡水警分局分局長彭正中帶領分局內、各派出所長、警察志工服務中隊等組成關懷團，於春節年假前，慰問淡水區獨居老人，物資就堆放在鄞山寺門口，將由警車載運，提供給淡水地區共計89位的獨居長者。

一排警車以及員警排整齊，由新北市淡水區鄞山寺，由廟方與淡水警分局共同舉辦了聯合慰問獨居長者，致贈物資關懷活動，由淡水警分局，分局長帶領分局內、各派出所長、警察志工服務中隊等組成關懷團，於春節年假前，慰問淡水區獨居老人，現場物資就堆放在鄞山寺門口，將由警車載運，提供給淡水地區共計89位的獨居長者。

鄞山寺主委練瑞銘表示，這次廟方連續14年的舉辦就是讓長者感受溫暖，準備的慰問物資與紅包，更是對弱勢家庭的一份深切關愛，這場活動不僅是警察與廟方的合作，更是對社區獨居老人和中低收入戶的一次真摯呵護，淡水警分局的警勤區員警將鄞山寺的愛心轉化為實際的行動，將物資送到89位獨居長者的手中。

淡水警分局長彭正中表示，由鄞山寺準備的大批物資，提供的紅包、白米、泡麵及乾糧等物資，都由警方以巡邏車送到獨居長者以及弱勢居民的手上，廟方主委及淡水區鄧公里長邱美津及警分局長彭正中，更前往84歲獨居長者家中，親手送上物資與紅包，都希望社會大眾可以多多關懷獨居長者，而這次將物資與紅包送到他們手中，希望於寒冬之際帶給獨居長者們溫暖祝福。

淡水 獨居老人

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