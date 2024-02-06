新北雙溪魚行里長補選 前里長夫人許桂花當選就職

雙溪區魚行里里長於一月底進行補選，由前里長夫人許桂花女士當選，里長許桂花將繼承前里長遺志，繼續在地方深耕為里民服務，今(6)日雙溪區公所也舉行一場簡單隆重的就職典禮，各界都前來祝福。

雙溪區區長林銚傑表示，魚行里由許桂花女士當選里長，今(6)日舉行簡單隆重的就職典禮，讓新里長來認識各機關單位還有其他里長同仁，未來公所也會協助里長持續為魚行里里民爭取建設。

立法委員廖先翔今天也特地到場祝福並表示，里長許桂花雖然新官上任，但有之前在前里長身邊輔佐多年的經驗，想必對於里內事務很快就會上手，也期許和里長能夠為里民爭取到更多福祉。

就職典禮當天還包括市議員林裔綺服務處，各里里長還有區公所各課室主管都出席參與，魚行里里長許桂花從區長林銚傑手中接下當選證書，也代表責任的開始，她也期勉自己能夠帶領里民走向更好的生活。