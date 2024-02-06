聽新聞
test
0:00 / 0:00
新莊傳統市場、廟宇春節現人潮 19天交管措施看這裡
為因應轄內年前採買人潮，新北市新莊警分局從明天開始到9日為止，針對轄內傳統市場、大賣場周邊交通，規劃3天交管措施。同時從10日至25日為期16天，針對轄內知名廟宇周邊實施交通管制。呼籲民眾遵守交通指揮、規則，以維護春節連假期間交通順暢。
新莊警分局表示，農曆春節期間，轄內各大賣場及傳統市場，預期將湧現大量採購年貨人潮。為此，警方針對2月7、8、9日三天，於每日上午8時至12時許，派員於新莊區中華路二段及自立街口、中華路二段與自信街口、自立自由街口、自信自由街口，管制禁止汽車進入。
另外從2月10日至25日為期16天，針對轄內知名廟宇（新莊地藏庵）周邊路段包括中正路84號（地藏庵牌樓）至新莊國小校門口，暫停實施拖吊；另外，中正路84號（地藏庵牌樓）至地藏庵活動中心路段，實施單行道措施。
呼籲民眾，多加利用大眾運輸工具前往目的地，同時，提醒自行開車前往的民眾，可利用「新北市公共停車場資訊查詢系統」查詢合法停車空間。另賣場業者亦會加強義交人員執行疏導管制或導引至周邊停車場，避免排隊車輛影響車輛通行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言