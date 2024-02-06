新莊傳統市場、廟宇春節現人潮 19天交管措施看這裡

為因應轄內年前採買人潮，新北市新莊警分局從明天開始到9日為止，針對轄內傳統市場、大賣場周邊交通，規劃3天交管措施。同時從10日至25日為期16天，針對轄內知名廟宇周邊實施交通管制。呼籲民眾遵守交通指揮、規則，以維護春節連假期間交通順暢。

新莊警分局表示，農曆春節期間，轄內各大賣場及傳統市場，預期將湧現大量採購年貨人潮。為此，警方針對2月7、8、9日三天，於每日上午8時至12時許，派員於新莊區中華路二段及自立街口、中華路二段與自信街口、自立自由街口、自信自由街口，管制禁止汽車進入。

另外從2月10日至25日為期16天，針對轄內知名廟宇（新莊地藏庵）周邊路段包括中正路84號（地藏庵牌樓）至新莊國小校門口，暫停實施拖吊；另外，中正路84號（地藏庵牌樓）至地藏庵活動中心路段，實施單行道措施。