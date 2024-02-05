募3千公斤白米 汐止江北里助弱勢家庭過好年

過年前愛心不斷，汐止區江北里有幾十位的善心人士，總共募集了3千多公斤的白米，要幫助弱勢，今年的量比去年多了不少，而里長也趕在過年前寒冬送暖，發放給需要幫助的人，包括家境貧困、低收入等等，希望他們都能平安過好年。

一戶發放15公斤，大概是領5包的白米，過年前的江北市民活動中心，溫暖滿分，從過年前開始募集愛心，也有善心人士主動捐贈，算一算今年共募了3千公斤的白米，今年的愛心似乎去年還要多，數量不少，里長謝祚敏真的很感激，也將善心名單整理後張貼在牆上，而里民也感謝這些年來大家的愛心協助。

江北里長謝祚敏表示，自從上任到現在，每一年都有辦寒冬送暖，大概連續16、7年了，很感謝這些善心大德，今年特別又有10件的保暖棉被要送給獨居老人，今年共募了3000多公斤的米，每一戶3公斤的米5包，在寒冬中送溫暖給弱勢家庭。

謝祚敏指出，發放的對象有低收入戶、中低收入戶、老人、身障人士、單親家庭、兒少都有，只要公所有列冊的都有發通知單，甚至有些戶籍在江北里，住在別縣市的，也都用寄的，大概有20幾個，而今年總共發放了270幾個。