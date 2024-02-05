汐止白雲里寒冬送暖 發紅包、物資助弱勢戶

就要過年了，不過，有些家庭卻是需要大家的協助，汐止白雲里長陳俊地，每年都在里內募集愛心幫助弱勢，而今年一樣有善心人士以及宮廟，愛心送暖，發放了3個紅包及生活物資，給低收入戶及清寒家庭，場面溫馨。

白雲里長陳俊地和幾位善心人士、白雲老人關懷協會以及有里內宮廟每年這時候，都會有錢出錢，幫助需要的人，連續十幾年來，募集愛心，並且趕在過年前，發送給里內的低收入戶及清寒家庭，寒冬送暖，當天每戶發放3個紅包、還有許多沙拉油、衛生紙等生活物資，希望儘自己的力量，幫助弱勢家庭也能過個好年，讓接受的里民，都好感動。

白雲里長陳俊地表示，過年前苦民所苦，里內低收入戶今年也比較多一點，包括社區、里民還有很多善心人士，像是汐止的土地公廟、石財神廟、還有老人關懷協會以及幾位好朋友來贊助，買一點東西以及發放紅包，讓里內弱勢家庭好過年。

白雲石財神廟主委黃長明說，感謝因為里長都有關懷地區的一些需要大家關懷的家庭，讓廟有機會一起寒冬送暖，也藉這個機會跟他們拜個早年。

白雲老人關懷協會理事長楊方美蓮指出，歲末年終送溫暖，因為，今年比較多貧困家庭，協會用很誠懇的心，發紅包一點心意，祝他們新年快樂，平安過年。