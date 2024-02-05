採買年貨要順暢 淡水傳統市場除夕前交通管制

農曆新年腳步將近，淡水傳統市場人潮擁擠過去常常發生機車騎入，人車爭道情況，因此淡水警分局將在年貨採購的高峰期2月7日至2月9日共3天，每日上午8時至下午1時，針對淡水區中正路8巷、中山路129巷道路，管制時間內實施單向管制，禁止汽、機車進入管制區，也就是改成只有徒步進入。

淡水警分局交通組巡官盧旻誼表示，今年春節依往年經驗，年節前最後上班日上午將開始湧現人潮，民眾趁著年節至傳統市場採購年貨，在狹小的巷道當中，人來車往，將對交通與行人安全造成影響。而對於管制後，，分局於淡水區中正路63、65號(淡水第一信用合作社及淡水草東公共托育中心)後方環河道路旁，也設置機車臨時停放區。

交通組巡官盧旻誼指出，管制時間內實施單向管制，禁止汽、機車進入管制區，屆時將加強各項交通違規取締及違規停車拖吊作業，另外，為了方便民眾採購，在金色水岸及靠近五里活中心後方，設置臨時機車停車場，供採購年貨民眾停放機車，開放機車停放時間自2月7日至9日(除夕)，開放時段為每日上午8時至下午1時，請民眾善加利用。