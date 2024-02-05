北市一番賞、搖珠機15家缺失 超商、網購平台福袋違規

年節將至，北市府首度進行春節消費安全聯合稽查。過年間民眾喜愛試手氣，法務局稽查後，發現一番賞、搖珠機等抽獎，有15家店鋪出現缺失，包括未營登、未標明序號、未揭露各色球數量等；另外，商業處發現4大超商、網購平台福袋違反經濟部公告定型化契約，皆已函請業者限期改善。

消保官陳盈全表示，過年期間民眾喜愛試手氣「一番賞」、「轉轉樂（搖珠機）」抽獎等遊戲品項，日前會同市場處、商業處及警察局抽查西門町萬年大樓及台北車站地下街店鋪，就「商業、營業登記」、「消費資訊揭露、機率真實性」等項目進行抽查，共計抽查18間店鋪。

陳盈全指出，1間店鋪無法提供商業登記資料，商業處將輔導業者改善；其中17間有販售「一番賞」，15間查核後發現缺失，經輔導後已有4間改善完畢，主要缺失為套版未標明序號、籤紙黏死無法檢視背面序號、已開出籤紙與套組序號不同。

另外，有7間有販售「搖珠機」，查核後全都發現缺失，經輔導後已有2間改善完畢。主要缺失為未揭露各色球數量、未揭露總球數或約略估計量、未揭露已抽出獎球數量。中央目前並未針對一番賞及搖珠機商品訂有專法規範，業者仍應依「台北市消費者保護自治條例」充分揭露消費資訊，續將持續輔導未不改善將依法裁罰。

商業處也針對7-11、OK、全家、萊爾富四大超商與momo購物網、PChome商店街、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮商城四家購物平台販賣的福袋進行檢查。商業處說，8家業者販售的福袋全部都違反「零售業販售福袋定型化契約應記載及不得記載事項」。